ASO - CSC

Indécis sur toute la ligne

Les Lions du Cheliff poursuivent la préparation de leur prochaine sortie au stade Boumezrag face aux Sanafir. Les protégés de Samir Zaoui, qui restent sur une défaite logique face au Paradou, espèrent se ressaisir face à un adversaire qui a beaucoup plus de matches dans les jambes et qui a réalisé une bonne préparation estivale.

Il faut savoir que les statistiques des rencontres entre les Chélifiens et les Constantinois sont favorables aux premiers. En 21 confrontations, l'ASO s'est imposé neuf fois et a mordu la poussière six fois, alors que six rencontres se sont terminées sur un score nul. La ligne d'attaque chélifienne a frappé 27 fois, alors que la défense a cédé 25 fois.

C'est dire que les protégés de Zaoui doivent sortir le grand jeu pour confirmer leur suprématie sur leur adversaire qui est auréolé par sa qualification à la phase de poules de la coupe de la CAF.

Pour la prochaine sortie, le staff technique pourra compter sur les services de Bouabta et Belkhiter qui se sont entraînés avec le groupe. Il devra par ailleurs donner plus de liberté à ses attaquants en organisant son jeu de façon à porter le danger devant la cage adverse.

Abdelkader G.

Les Constantinois à l’assaut de Chlef

Poussés par leur qualification en phase des groupes de la coupe de la CAF, les Constantinois se sont déplacés à Chlef avec la ferme intention de revenir avec les trois points.

Le CSC disputera sa première rencontre officielle de la saison en championnat face à l’ASO pour le compte de la 2e journée. Brillant en compétition continentale en réalisant un sans-faute, le CSC commence donc son aventure en championnat en affrontant l’ASO avec l’objectif de réussir son entrée dans la compétition nationale. Une ambition légitime au vu des objectifs tracés par l’équipe en prévision du nouvel exercice, après avoir terminé sur le podium en juin dernier, et surtout poursuivre sa belle entame dans la compétition africaine, qui n’a fait que faire grandir la détermination et la motivation des Vert et Noir. Partant visiblement avec les faveurs des pronostics, sachant que l’adversaire a eu du mal à se préparer durant l’intersaison, et bien d’autres paramètres, dont la qualité de l’effectif, en passant par les prestations et les résultats de l’équipe en coupe de la CAF, les camarades de Brahim Dib devront néanmoins se montrer très vigilants et éviter de tomber dans le piège de la facilité. Madoui a insisté d’ailleurs sur ce point, en exigeant de ses poulains de prendre au sérieux l’adversaire, qui aura tout de même le bénéficie du terrain et du public. Le coach a aussi insisté sur le fait que la défaite concédée par l’ASO le week-end dernier face au Paradou AC sera beaucoup plus une motivation qu’un handicap pour les Chélifiens, dans leur quête de rachat. Les coéquipiers du capitaine Brahim Dib sont donc prévenus. Côté effectif, Madoui qui pourra disposer des éléments non qualifiés en compétition africaine, à l’image du Sénégalais Ndiaye, et du retour à la compétition de Miloud Rebiai, devra néanmoins se passer des services de Houari Baouche, suspendu pour les trois premiers matchs de championnat, et de Abdenour Belhocini, blessé. Ajouter à cela la succession de matchs, qui obligera le technicien à des changements dans le onze.

Madoui : «Préserver la dynamique positive»

L’entraîneur clubiste KheireddineMadoui et ses poulains ne cachent pas leurs ambitions de jouer, encore une fois, les premiers rôles en championnat après deux podiums de suite. Le coach dira à propos de ce premier match de championnat de la saison que son équipe va jouer pour la gagne. «On va entamer officiellement le championnat avec ce match de la 2e journée face à l’ASO Chlef. Les quatre matchs qu’on a disputés en coupe de la CAF vont beaucoup nous servir pour cette entame du championnat et ce premier match face à l’ASO. Les joueurs sont plus compétitifs et mieux préparés donc. Il est évident que ça n’a jamais été facile pour n’importe quelle équipe de ramener un bon résultat de Chlef, surtout qu’il a débuté le championnat avec une défaite le week-end dernier. On s’attend donc à un match difficile face à une équipe à la quête de rachat, et on s’est préparé en conséquence, avec l’objectif évident de faire la meilleure entame possible en championnat», annonce le technicien.

Ce sera Benabdelmalek pour les matchs à huis clos

Après son premier match à domicile qu’il sera contraint de jouer à huis clos et hors wilaya, mercredi prochain, face à l’ES Mostaganem (1re journée), qu’abritera le stade de Mila, le CSC accueillera ses adversaires pour les trois matchs suivants de championnat à domicile, tous à huis clos, au stade Benabdelmalek du centre-ville de Constantine. C’est ce qui a été décidé par le coach Madoui en concertation avec la direction du club. Ainsi, après l’ESM à Mila (1re J), le CSC accueillera successivement et à huis clos le MCA (3e journée), le PAC (5e journée) et l’ES Sétif (7e journée).

R. B.