USMA - Les Rouge et Noir ne comptent pas rater leur entame

Damer le pion au NCM sur son terrain

L’USMA s’apprête à jouer son premier match de championnat samedi contre le NC Magra au stade des frères Boucheligue, à huis clos. Une rencontre qui s’annonce compliquée pour les Usmistes contre un adversaire difficile à manier sur son terrain. La qualification de l’USMA pour la phase de poules de la Coupe de la CAF a donné confiance à l’équipe qui a montré de belles choses contre le Stade Tunisien.

Les camarades de Radouani ont repris hier l'entraînement avec un bon moral et comme objectif principal de battre le NCM et lancer positivement «leur» championnat. Tout le groupe est concentré sur cette rencontre contre un adversaire qui a concédé la défaite lors de la première journée contre le nouveau promu, l’Olympique Akbou. Les Rouge et Noir ont le potentiel pour repartir avec les 3 points de la victoire de leur déplacement à Magra mais à condition de se montrer efficaces et appliqués. L'entraîneur Maâloul, dont ce sera la première sortie officielle dans le championnat algérien, souhaite ouvrir le bal avec un succès mais pour cela, il faudrait faire des choix justes et miser sur les joueurs les plus performants. Si on prend en compte les deux matches joués par l’USMA en Coupe de la CAF face au Stade Tunisien, on peut dire que dans l’ensemble, l’équipe a alterné le bon et le moins bon. Les Rouge et Noir ont été à la hauteur sur le plan physique, la preuve, ils ont marqué les deux buts de la victoire dimanche passé contre le Stade Tunisien dans le dernier quart d’heure. Concernant l’organisation tactique, l’équipe a évolué en 4-3-3 avec un jeu beaucoup plus porté vers la gauche. Certes, l’équipe joue vers l’avant mais manque encore de cohésion. Certains nouveaux joueurs sont en train de chercher leurs repères, malgré leurs qualités. Dans le compartiment défensif il y a eu de bonnes choses mais dans la charnière centrale, ce n’est pas encore parfait entre Mondeko et Alilet. Les supporters veulent voir leur équipe jouer les premiers rôles en championnat et remporter la Coupe de la CAF.

Likonza - Mondeko, deux bonnes pioches

L’USMA a ciblé deux joueurs du TP Mazembe l’été passé, le défenseur central Mondeko et le milieu de terrain Likonza. Les deux internationaux congolais ont accepté de rejoindre le vieux club de Soustara pour vivre d’autres sensations et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Depuis leur arrivée, ils sont positifs dans le groupe et n’ont créé aucun problème ni à l'entraînement ni en dehors. Ils sont disciplinés et doués. Lors des matches amicaux, ils ont montré de bonnes choses, ils se sont vite intégrés dans le groupe, malgré le changement de mode de vie. Ils ont été pour beaucoup dans la qualification de l’USMA en phase de poules de la Coupe de la CAF. Le défenseur axial Mondeko a été l’auteur d’un but incroyable dimanche passé contre le Stade Tunisien, au prix d’un retourné acrobatique. C’est lui qui a ouvert la voie à son équipe qui a par la suite inscrit le but de la délivrance dans le temps additionnel. Quant à Likonza, il a séduit par son jeu simple et efficace dans l’entrejeu, c’est un régulateur, il assure bien son rôle dans les transitions et dans la relance. Les deux ex-joueurs du TPM sont en train de confirmer leur gros potentiel mais ce n’est que le début de saison car le chemin est encore long. Les fans usmistes sont pour l’instant satisfaits du rendement des deux Congolais.

Ghacha, débuts difficiles

Recruté cet été en provenance de l’ES Tunis, l’attaquant de couloir, HoussamGhacha, n’a pas brillé lors des deux matches de la Coupe de la CAF disputés contre le Stade Tunisien. Le joueur n’a pas été convaincant, il perd trop de ballons et il n’est pas efficace devant les bois. Certes, il se donne à fond mais il manque encore de réalisme et de spontanéité dans le jeu. Il doit montrer un autre visage lors des prochains matches s’il veut maintenir sa place dans le onze.

Entraînement aujourd’hui à Bologhine

L’USMA s’entraîne aujourd’hui au stade de Bologhine afin de poursuivre sa préparation pour le rendez-vous contre le NCM. La séance de ce jeudi sera réservée au volet technico-tactique. L’équipe se déplacera vendredi à Sétif pour passer la nuit avant de rejoindre Magra, samedi, afin de jouer son match de championnat contre le NCM à 16h, à huis clos.

Kanzari : " L'USMA est une équipe solide"

L'entraîneur du Stade Tunisien, Maher Kanzari, a reconnu que son équipe est tombée sur un adversaire solide, en l’occurrence l’USMA, tout en précisant que certains détails ont fait peser la balance du côté algérien. «Je ne reproche rien à mes joueurs qui se sont bien battus, je pense que l’arbitre nous a privé d’un penalty mais dans l’ensemble, l’USMA a mérité sa qualification. Nous avons affronté un adversaire de qualité qui possède des joueurs confirmés et très expérimentés. Certains détails ont permis à l’USMA de passer. Nous sommes toujours au stade de l’apprentissage. On doit encore travailler si on veut jouer souvent dans les compétitions africaines», a indiqué le coach tunisien du Stade Tunisien.

Réserve

NCM - USMA, ce vendredi

La rencontre réserve entre le NCM et l’USMA est programmée ce vendredi 27 septembre à 16h, au stade frères Boucheligue à Magra. Pour rappel, l’USMA s’est imposée lors de la première journée contre l'US Biskra (1-0) au stade de Bologhine.

