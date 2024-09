JSS

Le manque de cohésion trahit l'équipe

La Saoura a raté sa première sortie en championnat en s'inclinant face au Mouloudia d'Oran à Miloud-Hadefi. L'équipe a présenté deux visages, celui d'un groupe hésitant en début de match, cherchant à résister à son adversaire, et un second plus prometteur en deuxième mi-temps mais avec trop d'imprécision dans le jeu.

Il faut savoir que les camarades de Bouchiba ont fait montre d'un flagrant manque de cohésion dans leur jeu et leur domination en seconde période a été stérile, en raison des mauvais choix dans la dernière passe. Cette tare aurait pu être corrigée si le staff technique démissionnaire ou le duo qui l'a remplacé avait programmé des matches amicaux durant la période de préparation estivale. Il faut préciser dans ce cadre que la Saoura est parmi les rares équipes qui n'ont pas joué beaucoup de matches amicaux. Elle s'est contentée de deux ou trois sorties lors de son stage bloqué d'Alger, sans plus. Belmiloud et Fettouhi avaient multiplié les appels en profondeur mais curieusement, au lieu de percer ou de chercher les espaces dans la défense adverse, les hommes du milieu ont usé d'un jeu indirect fait de passes latérales ou vers l'arrière-garde qui a permis à la défense adverse de vite se regrouper. Cette sortie d’Oran a montré qu'un grand travail attend le staff technique qui doit vite revoir sa copie avant le prochain match à domicile face à l'USMK.

Kader B. A.