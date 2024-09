MCO - Malgré le succès de son équipe face à la Saoura

Bouzidi fait la moue

Soulagé après la victoire de son équipe face à la JS Saoura, Bouzidi s’est présenté avant-hier à la traditionnelle conférence de presse d’après-match avec une mine peu détendue.

«Il est très important d’entamer le championnat par un succès car on avait beaucoup d’appréhension après les mouvements qu’a connus notre effectif et le changement de terrain par rapport à la saison passée. Je trouve que la victoire est méritée. Elle va nous libérer en prévision de la suite du championnat», dira-t-il, avant d’ajouter : «Si je suis satisfait par l’excellent début en première période au cours de laquelle on aurait pu inscrire deux à trois buts sans crier au scandale, je n’ai en revanche pas du tout apprécié le repli inexplicable de mon équipe en seconde période. Certes, on devait défendre notre avance mais pas au point de prendre le risque d’être outrageusement dominés.»Bouzidi qui a déploré plusieurs absences pour ce match, avant de perdre le défenseur Tarek Aggoun peu avant la mi-temps, salue la prestation de ses remplaçants. «J’avais entièrement confiance dans le onze que j’avais retenu pour le match. J’avais dit que je possède des solutions de rechange et cette rencontre m’a finalement donné raison car le rendement des joueurs titularisés était à la hauteur. Je tiens donc à féliciter les éléments qui devront préparer maintenant le match de l’ESM dans la sérénité et la confiance», a-t-il souligné. A la question de savoir pourquoi avoir changé de tireur de penalty, sachant que Boussalem était le n°1 de l’équipe la saison dernière, il a expliqué : «C’est vrai que le penalty pouvait nous mettre à l’abri mais le ratage n’a rien à voir avec l’identité du tireur. Aribi voulait l’exécuter et je ne me suis pas opposé. Je ne lui en veux pas du moment que l’équipe continue sur sa lancée. On est resté concentrés durant toute la rencontre et on a eu l’occasion de faire le break à la fin. Tant mieux pour nous.» A noter que l’équipe est en train de préparer l’ESM sans quatre éléments : Baakoh, Sylla, Aggoun et Hamache.

H. H.