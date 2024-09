MC Oran 2 - 0 JS Saoura

Les Hamraoua font le boulot

Le Mouloudia d’Oran, au terme d'une prestation en deux tons, a battu son adversaire du jour, la Saoura, qui s'est bien défendu mais qui s'est montré inefficace en attaque. Les Oranais qui évoluaient devant leur public ont très vite pris les choses en main pour tenter de prendre le monopole du jeu.

Les protégés de Bouzidi parviendront à trouver les filets par Aliane qui a profité d'une mésentente dans la défense adverse (11'). Ce but libérera les locaux qui se rueront en attaque pour tenter de porter l'estocade. Ils parviendront dix minutes plus tard à obtenir un penalty, raté par Aribi. Ce fait de jeu donnera des forces aux Bécharis qui sortiront alors de leur zone pour porter le danger devant la cage de Rahmani. Souibah, bien placé, décochera un tir qui rasera la transversale des buts oranais. Quelques minutes plus tard, une combinaison de la ligne de la Saoura a permis à Fettouhi, au prix d'un slalom, d'éliminer des adversaires et de tirer vers les buts, mais Rahmani bien placé a réussi à annihiler le danger.

La fin du premier half est intervenue au moment où l'équipe locale procédait à son premier remplacement en incorporant Hmida à la place de Aggoune, sorti sur blessure.

De retour des vestiaires, les visiteurs s'installeront carrément dans le camp adverse pour tenter de refaire leur retard. Belmiloud a été un véritable poison pour la défense oranaise qu'il a malmenée à plusieurs reprises mais sans parvenir à marquer. La meilleure occasion s'est située à la 63' à la suite d'un centre dans la surface, la reprise de la tête de Souibah a été repoussée par Rahmani.

A la 79', sur un coup franc bien botté par Boussalem, Kerroum, de la tête, marque le 2e but, refusé dans un premier temps pour une faute sur Ouabdi, mais accordé par la VAR. Malgré leur emprise sur le jeu, les Bécharis ne parviendront pas à revenir au score face à une équipe du Mouloudia d'Oran qui n'a pas réalisé une grosse prestation mais qui a su réaliser son premier succès de la saison.

Houari H.

FICHE TECHNIQUE

Stade Miloud-Hadefi, temps couvert, affluence moyenne, pelouse en bon état, arbitrage de Soltani, Houari et Hadj Yahia. VAR : Bekouassa.

Buts : Aliane (11'), Kerroum (79') MCO

Avert. : Serry (MCO), Berriah (JSS)

MCO : Rahmani, Aggoune (Hmida), Kerroum Belharrane, Chaouche, Serry, Benamara, Dahar, Boussalem (Aguieb), Aliane (Motrani), Aribi.

Entr. : Bouzidi

JSS : Ouabdi, Berriah, Amrane, Akacem, Marouani (Hadddouche), Bouchiba, Botiche, Taïb, Belmiloud, Fettouhi (Ghorab), Souibah (Hamia).

Entr. : Lakhdari et Djallit