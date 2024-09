JSK - En prévision du derby face à Akbou

Benchikha compte jouer l’attaque à outrance

Même si le coach Benchikha se méfie du nouveau promu, l'Olympique Akbou en l'occurrence, il compte jouer l'attaque à outrance et cela pour tenter de surprendre son adversaire dès les premières minutes de la rencontre.

Le coach kabyle a visionné le match qui a opposé Akbou à Magra et a donné des consignes précises à ses joueurs. Il leur aurait conseillé d'attaquer et de défendre en bloc et cela pour éviter toute mauvaise surprise. Voulant à tout prix entamer la saison avec une victoire, Benchikha a mis en garde ses joueurs contre tout excès de confiance. Il leur a rappelé que le nouveau promu a fait un match plein face à Magra et qu'ils ne doivent pas le sous-estimer. Son ambition est de jouer le titre et il sait que le moindre faux-pas, notamment à domicile, se répercutera négativement sur l'équipe. Les supporters attendent beaucoup de leur équipe cette saison et Benchikha qui a toujours évité de vendre du rêve aux fans a déclaré dernièrement à la Radio nationale qu'il est venu à la JSK pour gagner des titres. Il espère que les supporters viendront en grand nombre ce vendredi pour soutenir leur équipe et qu'ils feront preuve de sportivité jusqu'au bout. Il leur promet de tout faire pour être à la hauteur de leurs attentes et que ses joueurs vont tout donner pour redorer à la JSK son blason d'antan. Le match ne sera pas facile face à un adversaire qui a montré de belles choses lors de son premier match en Ligue 1, mais les Canaris ne veulent pas entendre parler d'un résultat autre que la victoire.

Le staff récupère Bwalya, en attendant Kanouté

Regrettant l'absence du milieu malien Sadio Kanouté, l'entraîneur Benchikha n'a pas caché sa joie après le retour de l'attaquant Walter Bwalya. Ce dernier était rentré chez lui pour assister aux funérailles de son frère, mais il était contraint de prolonger son séjour au Congo. Son retour a soulagé l'entraîneur qui espère aussi récupérer Kanouté le plus tôt possible. Bwalya était annoncé out pour ce match de début de semaine, mais une source proche du staff technique nous a confié que Benchikha n'a rien décidé encore pour le moment. Il l'a fait jouer en titulaire lors de tous les matches de préparation tenus en Turquie et à Tizi Ouzou et s'il estime qu'il sera prêt pour cette première rencontre de la saison face à l'Olympique Akbou, le driver le convoquera pour le rendez-vous de ce vendredi. Pour Kanouté, il est toujours bloqué à Bamako à cause de la fermeture de l'espace aérien au Mali. Il ne sait plus comment faire pour rejoindre son équipe et les dirigeants comptent lui envoyer un billet d'avion Bamako-Johannesburg avant de rallier Alger via Paris. Kanouté est officiellement out pour le match face à l'Olympique Akbou mais Benchikha souhaite le récupérer pour le clasico face au Mouloudia d'Alger. Il compte beaucoup sur lui et il ne veut pas le perdre face au Doyen qui ambitionne de jouer le titre cette saison. Il ne s'est pas entraîné avec l'équipe pendant plus de trois semaines mais s'il revient avant la fin de cette semaine, Benchikha le fera jouer face au MCA s'il constate qu'il peut prendre sa place dans le onze de départ.

Merbah quitte l’hôpital

Bien que la blessure du capitaine Gaya Merbah soit grave et qu'il sera indisponible pendant plusieurs mois, les responsables de la JSK espèrent le récupérer avant la fin de la saison. Le médecin traitant les aurait rassurés en leur disant que son absence ne devrait pas dépasser 6 mois. Et pour tenter de lui remonter le moral, les dirigeants ont annoncé sur le site du club que leur gardien a quitté l'hôpital et que leur souhait est qu'il retrouve les terrains à la phase retour. "Notre gardien de but et capitaine, Gaya Merbah, a quitté l'hôpital Nedir-Mohamed après le succès de son intervention chirurgicale pour une double fracture au niveau de sa jambe gauche. La JSK assurera les meilleures conditions nécessaires pour sa rééducation.

Notre staff médical reste entièrement disponible, mobilisé et suit de près l’évolution de son état. Il accompagnera Gaya tout au long de sa période de convalescence, avec l'optimisme de le revoir sur les terrains durant la phase retour. Reviens-nous vite Gaya", ont-ils écrit dans le communiqué publié sur le site du club. Les dirigeants avaient indiqué après la grave blessure dont a été victime Merbah qu'ils pourraient recruter un gardien à sa place mais aucune décision n'a été prise pour le moment.

D. K.