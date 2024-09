ESS

Bendris mise sur Bacha

L’Entente de Sétif se prépare avec sérénité pour sa sortie face au CR Belouizdad, prévue le week-end prochain pour le compte de la deuxième journée.

L’entraîneur Réda Bendris prépare son attaquant Abderrahmane Bacha pour cette confrontation difficile. Le joueur poursuit ses exercices de réhabilitation pour se préparer au mieux. Cette étape est cruciale pour son retour sur le terrain, et sa détermination montre à quel point il est motivé à retrouver son niveau de jeu. Les efforts qu'il déploie maintenant devraient porter leurs fruits dans les semaines à venir. Il faut dire que Ali-Hadji, l'attaquant de l'équipe, a raté sa première sortie avec un penalty loupé en deuxième période. Le joueur a suivi des entraînements intensifs. Cette préparation rigoureuse vise à améliorer ses performances et à renforcer son efficacité devant le but. Son engagement et sa détermination pourraient faire la différence lors des prochains matchs, et les supporters espèrent voir ses efforts récompensés sur le terrain. Le coach va miser sur le milieu de terrain béninois Rodrigue Kossi Fiogbé. Ce dernier est désormais dans les plans de Bendris pour le match contre le CRB. Son intégration dans l'équipe pourrait apporter une nouvelle dynamique, et son impact sera scruté de près par les supporters. Cette décision témoigne de la profondeur de l'effectif et des options tactiques à la disposition de l'entraîneur. Par ailleurs, le latéral gauche de l’Entente de Sétif, Houari Ferhani, a reçu les éloges de son entraîneur pour ses performances éclatantes avec l'équipe. Cette reconnaissance souligne non seulement son talent, mais aussi son engagement et sa contribution significative au succès collectif. Cela pourrait renforcer sa motivation et sa confiance pour les prochains matches. Par ailleurs, Bendris a décidé de maintenir Bousseder comme titulaire pour le poste de gardien de but. Cette décision souligne la confiance qu'il place en ses compétences et son importance au sein de l'équipe. Cela pourrait avoir un impact positif sur la dynamique de jeu, en permettant à Bousder de continuer à développer son rôle clé.

Djahnit, premier tireur de penalties

Le premier responsable technique de l’Entente a choisi Akram Djahnit pour exécuter les penalties. Cette décision reflète la confiance qu'il a en ses capacités à gérer des moments cruciaux lors des matchs. Avec son calme et sa précision, Djahnit pourrait devenir un atout précieux pour l’équipe dans les situations tendues. Il faut savoir que l’ESS avait inscrit son seul but sur penalty transformé par Djahnit, alors qu’un deuxième penalty a été raté par Ali-Hadji.

W. D.