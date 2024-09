CSC - Au vu de ses performances remarquables

La direction veut prolonger Benchaâ

Le CS Constantine se trouve face à un dilemme concernant l'avenir de son attaquant vedette, Zakaria Benchaâ. Ce dernier a réalisé un début de saison remarquable sur la scène africaine, se classant meilleur buteur des deux premiers tours préliminaires de la Coupe de la CAF avec quatre buts en quatre matchs. Une source officielle a confirmé qu’il a reçu une offre d'un club étranger, dont l'identité reste confidentielle.

Aussi, la direction des Vert et Noir a réaffirmé son intention de conserver le joueur, qui est sous contrat jusqu’à l’été 2025. Le CSC souhaite non seulement le garder, mais envisage également de prolonger son bail, soulignant l'importance de Benchaâ pour l'équipe. Les performances de Cet attaquant lors des matches préliminaires de la coupe de la CAF ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs étrangers. Il a notamment marqué un but contre le FC Police du Rwanda et a réalisé un triplé impressionnant contre le Nsoaterma FC du Ghana, avec un doublé à Accra et un autre but à Constantine. Ses exploits n'ont pas tardé à attirer l’attention, mais le CSC reste ferme sur sa décision de ne pas le céder. En interne, des discussions sont en cours pour prolonger son contrat. La direction envisage d’offrir une augmentation de salaire significative en vue d’une prolongation dès janvier 2025. De son côté, Benchaâ se concentre sur son travail sur le terrain, préférant ne pas se laisser distraire par ces négociations, surtout après une saison difficile où il avait été écarté des plans de l’ancien entraîneur Abdelkader Amrani. Si Benchaâ ne signe pas de prolongation, il pourra engager des discussions avec d'autres clubs dès le mercato hivernal en janvier prochain, ce qui inquiète la direction constantinoise. Dans ce sens, celle-ci doit agir rapidement pour éviter de perdre son attaquant vedette, dont les performances font de lui un atout majeur cette saison. L’entraîneur Kheireddine Madoui a également évoqué ce sujet avec les responsables, soulignant l'urgence de régler la situation de Benchaâ pour ne pas le perturber. La saison n'en est qu'à ses débuts, et le CSC s'apprête à disputer son premier match de championnat ce week-end contre l’ASO à Chlef, lors de la 2e journée, dans une confrontation qui s’annonce compliquée en raison de l’absence de quelques cadres.

Déjà privé des services de son défenseur latéral Houari Baouche, qui devra purger une suspension de quatre matchs, reliquat de saison écoulée, Madoui devra composer sans un autre titulaire, ce vendredi à Chlef. En effet, Abdenour Belhocini, qui a contracté une blessure au pied samedi dernier en coupe de la CAF, a été soumis au repos et ratera donc le déplacement à Chlef.

L’équipe à Chlef aujourd’hui

En prévision de ce premier match de championnat, programmé ce vendredi face à l’ASO, le coach Kheireddine Madoui a préféré se déplacer tôt vers la ville de Chlef. Ainsi, le groupe du CSC devait se déplacer hier soir à Alger pour passer la nuit, avant de poursuivre aujourd’hui, à destination de Chlef. L’équipe bénéficiera ainsi de deux séances d’entraînements sur place, avant d’affronter l’ASO ce vendredi.

