ASO

Zaoui doit revoir ses cartes

L'entraîneur Zaoui compte apporter quelques changements à l'équipe qui affrontera le CS Constantine, vendredi prochain au stade Boumezrag. En effet, estimant que certains éléments étaient passés à côté de leur sujet face au Paradou, il compte donner la chance à d'autres joueurs pour créer la concurrence dans le groupe.

"Nous avons un groupe de 27 joueurs et ils doivent tous être en mesure de répondre présent quand on leur fait appel. Il y a des éléments qui ont été à court sur le plan physique. Ils ont encore besoin de travailler plus. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont critiqué le défenseur Abada qui a réussi une prestation correcte. Ce n'était que le premier match et on va apporter des correctifs au fur et à mesure", avait-il indiqué.

Les Djawarihs reprochent également à l'équipe sa stérilité offensive. "Même durant les matches amicaux, la ligne d'attaque est restée muette. Il faut trouver les raisons de cet état de fait. Evra qui avait l'habitude de marquer à partir de n'importe quelle position reste étrangement muet. On attend beaucoup de lui", ont indiqué des supporters rencontrés aux abords du stade Boumezrag. En attendant, le staff technique espère trouver la bonne formule pour faire repartir la machine face au Paradou AC et à se ressaisir dès vendredi prochain face aux Sanafirs.

Abdelkader G.