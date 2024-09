MCEB - Il a rencontré des représentants des supporters

Le wali rassure les Beidis

Les poulains de Bouali poursuivent la préparation de leur sortie de vendredi prochain face à l'US Biskra. Toutefois, cette préparation se déroule dans une ambiance morose, en raison des difficultés financières que vit le club et qui pourraient le pousser à déclarer forfait.

On parle même de la volonté de certains éléments de faire l'impasse sur le prochain match pour mettre la pression sur la direction et exiger le versement de leurs salaires. Le joueur Belaïd Kouar a d'ailleurs évoqué ce problème dans son intervention à la presse à la fin du match disputé par son équipe à Sétif. Il avait notamment affirmé que faute de moyens, l'équipe avait effectué un déplacement par bus, "un bus que la direction a loué car celui du club est toujours en panne depuis l'accident de la saison dernière. Je lance un appel aux autorités, le club est sans argent et les joueurs attendent leurs salaires depuis des mois. Nous jouons en Ligue 1 et nous n'avons pas les moyens pour rivaliser avec les autres clubs", avait-il indiqué.

Il y a deux jours, un groupe de supporters s'était rassemblé devant le siège de la wilaya. Quatre fans avaient obtenu une audience du wali qui leur avait affirmé la disponibilité des pouvoirs publics à venir en aide au club. "Nous ne ménagerons aucun effort pour aider le Mouloudia d’El Bayadh. Nous sommes conscients des difficultés qu'il vit et nous allons tout faire pour trouver une solution qui va lui permettre de sortir de cette situation", avait indiqué le wali à la délégation de supporters qu'il avait reçue.

Le staff technique qui avait lui aussi attiré l'attention sur les difficultés que rencontre l'équipe est en train de tout faire pour bien préparer le prochain match face à Biskra qui se déroulera sur la pelouse du stade Zakaria-Mejdoub. Il veut profiter de l'avantage d'évoluer devant les supporters pour leur offrir la première victoire de la saison.

W. K.