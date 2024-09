JSK - En prévision du match de vendredi face à Akbou

Benrabah pressenti titulaire

En l'absence de Merbah, victime d'une grave blessure, l'entraîneur Abdelhak Benchikha devrait titulariser Benrabah ce vendredi face à l'Olympique Akbou. Car même si le coach n'a pas encore fait son choix définitif concernant celui qui gardera la cage de son équipe pour le premier match du championnat, tout porte à croire que ça sera Benrabah.

De son côté, bien que Hadid ait montré de belles choses lors de la période de préparation, le staff technique hésite à lui faire confiance en raison de l'hostilité de certains supporters. Ceux-ci l'ont sévèrement pris à partie la saison dernière, et c'était eux qui avaient exercé une pression sur l'ancien entraîneur pour l'écarter de la liste des 18. Ils avaient même réclamé sa libération à la fin de l'exercice écoulé, mais les dirigeants n'avaient pas cédé à la pression. Ils avaient décidé de lui accorder une autre chance et ils sont satisfaits de sa forme en cette intersaison. Néanmoins, c’est Benchikha seul qui décidera de le faire jouer ou pas. Le match se jouera à domicile, et si le patron technique titularise Hadid, les supporters risquent d'exercer une pression inutile sur ce gardien alors qu'il a besoin plus que jamais du soutien du public pour retrouver confiance. Hadid n'a pas joué titulaire depuis le mois de mars dernier et cela a influé négativement sûrement sur lui. Il a plus d'expérience que Benrabah qui avait pris sa place après sa mise à l'écart, mais il a besoin d'être mis en confiance pour qu'il retrouve toutes ses sensations.

Par ailleurs, s'étant mis au travail au lendemain de son arrivée à Tizi Ouzou, le milieu offensif Ryad Boudebouz souhaite prendre part au match de ce vendredi face à l'Olympique Akbou. Il a même déclaré à son entraîneur qu'il est en forme et qu'il est prêt pour la compétition. Benchikha ne lui a rien promis pour le moment, mais il lui a expliqué qu'il doit d'abord voir sa réaction aux entraînements avant de décider de le faire jouer ou pas face à Akbou. Avec l'absence du milieu malien Sadio Kanouté, bloqué au Mali, et celle de l'attaquant congolais Walter Bwalya, qui a été endeuillé par le décès de son frère, Benchikha pourrait convoquer Boudebouz pour ce premier match du championnat face au nouveau promu. Il n'a pas fait de préparation d'intersaison, mais son expérience pourrait être utile lors de ce derby. L'entraîneur regrette l'absence de Kanouté qui était l'un des meilleurs joueurs lors des matches de préparation joués en Turquie. Il était tombé malade lorsqu'il était rentré chez lui au début de ce mois, mais avec la fermeture de l'espace aérien du Mali, il lui est impossible de réintégrer le groupe. Il a raté plusieurs séances d'entraînement et il sera sûrement soumis à un programme spécifique à son retour à Tizi Ouzou.

33 000 billets mis en vente

A l'occasion de la rencontre face à l'Olympique Akbou, la direction de la jeunesse et des sports a décidé de mettre 33 000 tickets en vente, dont 3000 seront réservés spécialement aux supporters d'Akbou. La vente des billets se fera d'une manière classique et non pas sur la plateforme Tadkirati comme annoncé par certains. La DJS a annoncé que la vente se fera au stade de Azazga, celui de 1er-Novembre et du stade de Draâ Ben Khedda. Cela n'a pas été du goût des supporters qui avaient souhaité que la vente se fasse sur la plateforme Tadkirati. Le stade Hocine-Aït Ahmed est d'une capacité de 50 000 places, mais pour des raisons de sécurité et organisationnelles, la DJS a décidé de ne vendre que 33 000 tickets. Les supporters ont saisi les dirigeants pour que la vente des billets soit faite sur la plateforme Tadkirati, mais comme le match approche à grandes enjambées, la vente se fera d'une manière classique. L'entraîneur Benchikha a lancé un appel en direction des fans pour qu'ils viennent en masse face à l'Olympique Akbou. Il a affirmé que la JSK a besoin plus que jamais de ses supporters et que ces derniers doivent apporter leur soutien aux joueurs pour que ces derniers puissent relever le défi.

Réserve

Malki fait sensation

Crédité d'une belle performance avec à la clé un doublé face au Mouloudia d'Alger, le jeune attaquant Malki n'a pas laissé indifférent ses dirigeants et le staff technique. Il avait ouvert la marque à la 59e minute avant de doubler la mise 4 minutes plus tard. Le match s'est terminé sur le score de 3 buts à 1 en faveur de l'équipe réserve de la JSK, et Malki a marqué beaucoup de points auprès de Benchikha. Il ne va pas le convoquer de sitôt, mais il va suivre de plus près ses performances. La concurrence est rude en attaque cette saison, mais si Malki parvient à confirmer lors des matches à venir, Benchikha va sûrement lui donner sa chance.

D. K.