ESS

Bendris visionne les matches du CRB

L’entraîneur de l’ES Sétif, Réda Bendris, a décidé d’analyser minutieusement les matches du CR Belouizdad en vue de leur prochaine confrontation en championnat de Ligue 1.

Pour cela, il s'appuie sur des enregistrements vidéo préparés par ses assistants afin de préparer au mieux la stratégie de son équipe avec l’ambition d’aller piéger les Belouizdadis chez eux. Bendris a choisi de surveiller de près les joueurs clés de l’équipe adverse, notamment les attaquants Islam Slimani, Aymen Mahious ou de Khanyisa Mayo. Il compte également porter une attention particulière à Abderaouf Benguit, reconnu pour ses capacités à orchestrer les attaques. Actuellement, l’entraîneur concentre le travail de son équipe sur la rapidité d’exécution dans les contre-attaques et sur l’optimisation de la défense, suivant un schéma tactique en 4-4-1-1. De plus, la direction l’ES Sétif a décidé d’octroyer des primes financières immédiates aux joueurs en cas de victoire contre le CR Belouizdad, encourageant ainsi une dynamique positive au sein de l’équipe. Le coach a saisi l’occasion de la reprise des entraînements pour faire un premier constat et une première lecture du premier match, remporté face au MC El-Bayadh. Même s’il avait, juste après le match, expliqué, qu’il était satisfait de la victoire, il n’en demeure pas moins qu’il a souligné aux joueurs qu’il avait constaté certaines insuffisances au niveau de l’effectif et que l’équipe pouvait prétendre à un succès plus conséquent s’il y avait de la lucidité devant les buts. Pour lui, les ballons n’arrivaient pas aux attaquants, c’est ce qui explique le fait que l’ESS n’a pas bénéficié d’un grand nombre d’occasions. Le premier responsable du staff technique ententiste a demandé à ses protégés une meilleure concentration lors du prochain match face aux Belouizdadis.

«Ce sera notre premier véritable test»

L’entraîneur de l’ES Sétif, Réda Bendris, a exprimé ses ambitions en prévision de la suite du championnat, mais aussi le prochain face au CR Belouizdad, qui constitue un véritable test pour son équipe. «Nous concentrons nos efforts sur le match contre le CR Belouizdad. Gagner est notre objectif face à une grande équipe, et c'est une aspiration légitime pour un club comme l’ES Sétif. Ce sera notre grand test face à un des favoris du championnat. Nous allons aborder ce rendez-vous avec l’ambition de réussir un bon résultat et de se tester face aux grandes équipes du championnat national», a-t-il affirmé. Bendris a également noté que l’équipe a bénéficié de la VAR pour obtenir un penalty dans un match précédent et cela sera également un atout non négligeable.

W. D.