CSC - Ses performances ne sont pas passées inaperçues

Bouhalfaya dans la liste élargie de Petkovic

Le gardien de but du CS Constantine, Zakria Bouhalfaya, affiche la grande forme depuis le début du parcours de son équipe. En quatre confrontations, le "rouquin" des Vert et Noir a réussi une presque parfaite performance. En effet, il n’a encaissé qu’un seul but, gardant sa cage inviolée lors de trois confrontations. Cette performance n’est pas passée inaperçue, puisque le keeper figure parmi les éléments retenus dans la liste élargie de l’équipe nationale en prévision des deux rencontres contre le Togo, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.

La sélection de Bouhalfaya est le résultat d’une saison de qualité avec les Vert et Noir où il a brillé, notamment en début de saison actuelle. Actuellement, le dernier rempart des Clubistes s'entraîne avec l'équipe nationale militaire, qui se prépare à disputer la Coupe du monde en novembre prochain. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic devrait annoncer la liste finale des joueurs retenus la semaine prochaine, en prévision des matchs contre le Togo, le 10 octobre à domicile et le 14 octobre à l'extérieur. Dans le même contexte, Madoui, le coach du CSC, assure qu’il n’est pas surpris d’une telle information. «Je rends hommage à tous mes joueurs qui étaient au top lors de cette sortie difficile, car il fallait une force collective pour renverser la vapeur. En ce qui concerne Bouhalfaya, je ne suis pas surpris de sa performance. C’est aussi pour cela qu’on a voulu le recruter», lancera le premier responsable de la formation constantinoise, avant de terminer en rendant hommage aux supporters qui étaient exceptionnels, selon lui. «Je remercie nos supporters qui étaient exceptionnels. Je leur dédie cette belle qualification et on espère d’autres succès à l’avenir», a-t-il conclu.

Néanmoins, Kheiredine Madoui veut rapidement tourner la page sur la victoire à la Coupe de la CAF contre l'équipe ghanéenne. Un succès qui a permis aux Vert et Noir de se qualifier pour la phase des groupes de la compétition africaine. Lors d'une réunion avec ses joueurs, il a exprimé sa gratitude pour leur performance et a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le championnat algérien. Pour les prochains matches dans la compétition domestique, Madoui a décidé de miser sur le nouvel attaquant Zakaria Benchaâ, qui a marqué trois des quatre buts de son équipe en Coupe de la CAF. L'entraîneur a souligné que l'équipe qui mérite la qualification est celle qui a su tirer parti de son potentiel sur les deux rencontres, tout en reconnaissant que la victoire n’a pas été une mince affaire. Malgré un manque de cohésion sur le terrain et des absences dues à des blessures, le CSC a su surmonter ces défis. Le coach affirme que l’équipe a remporté ce match grâce à un collectif alliant expérience et jeunesse.

CSC - ESM officiellement à Mila

Comme annoncé dans notre précédente édition, le match CS Constantine - ES Mostaganem se jouera au stade Belkacem-Belaïd à Mila, mercredi 2 octobre à 16h. Ce sera le dernier match ou le CSC aura à recevoir à l’extérieur de la ville de Constantine. En effet, les Vert et Noir accueilleront le MC Alger au stade Benabdelmalek de Constantine pour le compte de la 3e journée, dimanche 6 octobre à 16h. L’équipe phare de l’antique Cirta va devoir purger deux autres matches à huis clos au stade Benabdelmalek.

