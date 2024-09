MCEB

Se ressaisir face à Biskra

Le Mouloudia d'El-Bayadh a entamé la préparation pour sa prochaine sortie face à l'USB. Les protégés de Fouad Bouali veulent offrir la victoire à leurs supporters qu'ils retrouveront à cette occasion au stade Zakaria-Mejdoub.

Et malgré la sortie jugée acceptable, il faut reconnaître qu'un grand travail attend le staff technique, notamment en défense qui a manqué d'assurance lors de la sortie face à l'ESS. Les défenseurs ont montré des signes de fébrilité que Bouali et ses assistants doivent corriger au plus vite en multipliant les différents cas de figure lors des entrainements. L'attaque également a montré un manque de cohésion et d'application, notamment dans le dernier geste. Aussi, Bouali devrait y remédier en axant sur le travail devant les buts et même les tirs de loin. Lors de la sortie de Sétif, l'équipe s'était créé de nombreuses occasions, notamment en seconde période, mais par précipitation et parfois par un mauvais choix de la dernière passe, les actions offensives ont toutes échoué, et le MCEB n'a pas pu revenir au score. C'était la première sortie de la saison, et le staff technique a tout le temps pour combler les lacunes et rendre le jeu de son équipe plus attrayant et surtout plus réaliste, car en football, l'essentiel est de se montrer adroit devant les buts adverses, mais aussi sûr et concentré en défense. Autrement, le jeu stérile de la possession du ballon ne peut pas, souvent, faire la réussite d'une équipe.

Walid K.