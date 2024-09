ESS

Un bon départ

Le coup d’envoi du championnat a été donné ce jeudi en fin d’après-midi avec le match ESS - MCEB au stade 8-Mai 45 de Sétif. Sous une pluie battante, la rencontre n’a pas été d’un niveau technique à la hauteur. Logique pour les spécialistes puisqu’il s’agit de la première rencontre de la saison après 95 jours d’arrêt.

Ayant affiché une meilleure aptitude physique, les joueurs de l’Entente ont rapidement pris les rênes de la rencontre et à peine 8 minutes jouées que les Noir et Blanc ont bénéficié d’un penalty transformé magistralement par le capitaine Djahnit. Les Sétifiens ont inscrit un deuxième but, refusé par l’arbitre en raison d’une position de hors-jeu évidente. En deuxième période, l’Aigle noir avait la possibilité de faire le break, mais le gardien de but Salhi était vigilant.

Bendris : «Nous serons meilleurs à l’avenir»

L'entraîneur de l'ESS, Réda Bendris, a exprimé sa grande satisfaction après la victoire de son équipe contre le MCEB, en ouverture de la saison. Lors de la conférence de presse, il a déclaré : «Les trois points sont amplement mérités et nous aurions pu gagner avec un plus grand écart si nous avions mieux capitalisé nos occasions», a-t-il souligné. Bendris a également remercié ses joueurs pour les efforts fournis tout au long du match. «Je les félicite pour cette victoire et au fur et à mesure des matchs, nous allons nous améliorer, surtout avec l'intégration des nouveaux joueurs.» Il a poursuivi en remerciant les supporters en affirmant : «Leur présence et leurs encouragements nous ont donné encore plus de force.» Enfin, Bendris a évoqué la rencontre à venir contre le CRB, qui sera plus difficile. «Nous pensons déjà à ce match. La victoire est notre objectif face à une grande équipe», a-t-il assuré.

W. Djamel