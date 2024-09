PAC 2 - 0 ASO

Les Pacistes en voulaient !

Les Chélifiens n'ont pas pu résister à la furia des joueurs du PAC qui ont su construire leur succès et qui ont montré qu'ils sont décidés à dire leur mot cette saison. Les Pacistes n'observeront pas le traditionnel round d'observation en se portant résolument, dès l'entame du match, à l'assaut des buts de Medjadel.

A la 17', bien lancé par Boulbina, Kohil ratera sa reprise en envoyant le ballon dans les décors. Quelques minutes plus tard, un mouvement offensif, rondement mené par les protégés de Jaïdi, a permis à Boulbina, seul face à Medjadel, d'ouvrir le score pour son équipe. Ce but poussera les visiteurs à oser une réaction mais sans impact sur le bloc défensif haut du Paradou qui veillait au grain. La seule réaction notable était un coup-franc à l'entrée des 18 m, mais le tir lifté de Bourdim a été dévié en corner qui n'a rien donné (32'). Sentant le danger, les locaux reprendront l'initiative en s'installant dans le camp adverse, mais leurs nombreux rushs n'ont pas abouti et la mi-temps a été sifflée sur une courte avance, méritée, des camarades de Morsli.

De retour des vestiaires, les Chélifiens tenteront de monter pour porter le danger devant la cage de Morsli et refaire leur retard mais ils trouveront en face une défense bien organisée et qui veillait au grain. Sur un contre éclair, Boulbina s'est fait bousculer dans la zone de vérité, obtenant ainsi un penalty pour son équipe qu'il transformera imparablement à l'heure de jeu.

Malgré les tentatives des éléments de l’ASO de revenir au score, les camarades de Morsli ont tenu bon jusqu'à la fin du temps réglementaire, signant ainsi une première victoire largement méritée face à une équipe de Chlef qui s'est fait harakiri en optant pour un jeu défensif qui a permis à son adversaire de dominer les débats à sa guise.

FICHE TECHNIQUE

Stade 20-Août, ciel dégagé, faible affluence, pelouse en bon état, arbitrage de Gamouh, Boulfelfel et Bouima.

Buts : Boulbina (24' et 60' sp) PAC

PAC : Morsli, Kermiche, Boukaboul, Bouzahzah, Salem, Yettou, Bouloudene, Kassis, Saïs, Kohil, Boulbina.

Entr. : Jaïdi

ASO : Medjadel, Debbari, Brahimi, Hamra, Abada, Muhutsiwa, Farhi, Bourdim, Boukhena, Larbi, Evra.

Entr. : Zaoui

Abdelkader G.