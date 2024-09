JSK - Après la grave blessure du gardien Merbah

Ould Ali : "C'est Benchikha qui décidera du recrutement d’un keeper"

Suite à la grave blessure dont a été victime le gardien Gaya Merbah, les responsables de la JSK songent à recruter un autre gardien pour le remplacer. Une dérogation leur a été déjà accordée pour ce cas précis.

Merbah qui s'est fait opérer avec succès sera indisponible pendant plusieurs mois et les dirigeants ne veulent pas entamer la saison avec deux gardiens seulement. Ils ont décidé d'évacuer leur keeper à Aspetar pour sa rééducation, dans l'espoir de le récupérer au cours de cette saison. Pour le remplacer, ils devaient se réunir hier avec leur entraîneur pour choisir celui qui répond au profil qu'il veut avoir dans son équipe. Plusieurs noms leur ont été proposés mais ils n'ont pris aucune décision pour le moment. Ils ont du mal à se remettre du choc de la perte de leur capitaine, victime d'une fracture au tibia. Sa blessure, à quelques jours seulement du match face à l'Olympique Akbou, n'arrange pas les affaires de Benchikha qui souhaite avoir tous les joueurs à sa disposition pour entamer la saison en force. Le président du conseil d'administration, El Hadi Ould Ali, a annoncé vendredi à la Radio nationale que la direction n'a pas décidé de recruter ou pas un gardien. "Si l'entraîneur Benchikha veut un gardien, on fera le nécessaire pour le recruter. Mais rien n'a été décidé pour le moment. On va rencontrer Benchikha demain et ça sera à lui de trancher. Je remercie au passage le président de la FAF ainsi que le président de la LFP pour leur soutien dans ces moments difficiles", a déclaré Ould Ali, avant de poursuivre : "Merbah a besoin de nous plus que jamais et on fera tout pour qu'il revienne le plus tôt possible."

"Notre objectif est de jouer le titre"

Le président Ould Ali a affirmé que l'équipe ne se contentera pas des seconds rôles et que l'objectif est de jouer sur plusieurs fronts. "On a ramené Benchikha car c'est quelqu'un qu'on estime beaucoup et c'est un entraîneur de titres. Cela dit, notre objectif est de jouer le titre. On a ramené 13 nouveaux joueurs, il faudrait travailler sur la cohésion et ça c'est le travail du staff technique. On a mis tous les moyens à sa disposition pour qu'on réalise une belle saison", a confié le président Ould Ali. A propos du recrutement de Boudebouz, le boss kabyle pense qu'il sera d'un grand apport pour l'équipe. "On a ramené des noms pour gagner des titres. Merbah est un gardien qui n'est plus à présenter, mais malheureusement, il a contracté une grave blessure. Madani est un international et on a aussi ramené des joueurs étrangers que Benchikha connaît bien. On a clôturé notre recrutement avec Boudebouz et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait un recrutement comme le nôtre. On est à l'écoute de nos supporters et on fait tout pour être à la hauteur de leurs attentes. L'équipe est domiciliée au stade Hocine-Aït Ahmed et je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on réalise un bon parcours", a-t-il conclu.

Boudebouz : "Je suis prêt pour la compétition"

Bien qu'il n'ait pas fait de préparation d'intersaison avec l'équipe, le néo-milieu offensif des Canaris, Ryad Boudebouz, a affirmé à son arrivée à l'aéroport Houari-Boumediene qu'il se sent bien physiquement et qu'il est prêt à prendre sa place dans l'échiquier de Benchikha, dès le premier match face à l'Olympique Akbou, le 27 de ce mois, au stade Hocine-Aït Ahmed. Il a aussi apporté son soutien au gardien Gaya Merbah auquel il souhaite un prompt rétablissement. "Je n'ai pas cessé de m'entraîner durant toute l'été et je peux vous dire que je suis prêt à jouer. J'ai choisi la JSK pour son challenge sportif et je ferai tout pour apporter le plus attendu de moi", a déclaré Boudebouz qui a beaucoup apprécié l'accueil qui lui a été réservé par les responsables de Mobilis et les dirigeants de la JSK. Il s'est déjà entretenu avec l'entraîneur Benchikha et il devait avoir une longue discussion avec lui sur l'état de sa forme actuelle. Il y a de fortes chances à ce qu'il soit convoqué pour le match face à Akbou si l'entraîneur Benchikha juge qu'il est apte à jouer.

D. K.