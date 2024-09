JSS

Tout pour surprendre les Oranais

Les Saouris ont repris les entraînements pour préparer leur sortie de mardi face au MCO. Le staff technique a procédé à un changement en programmant les séances d'entraînement à l'heure du match pour habituer ses poulains à évoluer à cet horaire. Il a par ailleurs réduit la charge de travail en abandonnant le biquotidien qui était le régime de l'équipe depuis la reprise des entraînements au mois de juillet dernier.

L'équipe, qui s'entraînait en biquotidien durant les stages de Béchar et de la capitale, est revenue depuis hier au rythme d'une séance par jour. Cela va permettre aux joueurs de se sentir mieux en jambes et de résister, sur le plan physique, à la charge du match.

Les joueurs sont unanimes à dire qu'ils se déplaceront à Oran pour réaliser le meilleur résultat possible. Ils affirment qu'ils sont prêts pour la reprise et qu'ils sont décidés, cette saison, à redonner au club ses lettres de noblesse. "On va tout faire pour jouer le haut du tableau. On va tout faire également pour ne pas revivre la situation difficile de la saison dernière. On est tous conscients de la mission qui nous attend et on est prêts pour la reprise du championnat et le match face au MCO", ont indiqué des joueurs rencontrés avant la séance de reprise des entraînements.

Sur un autre plan, la réserve du club s'est imposée en déplacement face au MCO. L'équipe entraînée par Belhafiane a piégé son homologue oranaise sur son terrain, s'adjugeant le gain du match sur le score de 1-0.

A noter que l'équipe a programmé son déplacement demain matin à Oran où elle poursuivra la préparation de sa sortie de mardi face aux Hamraoua.

Kader B. A.