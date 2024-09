MCEB

Le Mouloudia aurait pu oser

Le Mouloudia d'El Bayadh aurait pu prétendre à un meilleur résultat si ses joueurs avaient osé plus en attaque. L'équipe n'a cru en ses moyens que dans le dernier quart d'heure de la partie, mais ses mouvements offensifs avaient manqué de percussion.

Il faut préciser dans ce cadre qu'au vu des nombreux problèmes que vit le club, l'équipe n'a pas été ridicule. Bien au contraire, elle a bousculé par moments son adversaire sétifien, et n'était la malchance, elle aurait pu revenir à la maison avec au moins le point du match nul dans ses bagages. Dans une déclaration au site officiel du club, à l'issue de la partie, l'entraîneur Fouad Bouali l'a d'ailleurs rappelé en affirmant que ses joueurs ont livré une partie correcte. "On a joué avec nos moyens et on s'est créé quelques occasions qu'on n'a pas concrétisées. Malgré les nombreux problèmes qu'ils vivent, mes joueurs ont fait ce qu'il fallait mais ont manqué de chance. Je pense qu'avec plus de moyens, l'équipe aura son mot à dire en championnat. C'est un match de début de saison et nous allons tenter de nous améliorer au fil des sorties", a-t-il indiqué.

Après le match, le staff technique a accordé deux jours de repos à ses poulains avant de les retrouver pour préparer la sortie de vendredi prochain face à l'USB qui aura lieu au stade Zakaria-Mejdoub à partir de 16h. A noter que la réserve du club s'est inclinée sur le score de 3 buts à 1 face à son homologue de Sétif.

S. A.