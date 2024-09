USMA - Il a suivi une partie de l'entraînement de mardi

Harkati motive les joueurs

La courte défaite concédée par l’USMA, samedi passé à Radès, face au Stade Tunisien reste surmontable au match retour, prévu dimanche au stade Miloud-Hadefi d’Oran. Pour réussir à se qualifier en phase de poules, il faudrait sortir le grand jeu et montrer une meilleure fluidité.

Techniquement, les Usmistes sont largement supérieurs aux Tunisiens mais il faudrait le démontrer dimanche prochain sur le rectangle vert. Chaque détail est important dans ce genre de match décisif pour la qualification. Les attaquants devront se montrer efficaces et lucides car lors du match aller, ils se sont créés beaucoup d’occasions mais ils ont péché dans les derniers mètres. Conscient de cela, le coach Nabil Maâloul va certainement apporter les réglages nécessaires pour permettre à son équipe de marquer et éliminer le Stade Tunisien. Avant-hier, l’équipe a eu l’agréable surprise de voir le PDG du groupe Serport, Harkati, débarquer au stade Omar-Hamadi. Ce dernier, accompagné du président du conseil d’administration, Sehbane, a salué les joueurs avant de monter à la tribune officielle pour assister à une partie de l'entraînement. Le patron du club a voulu par sa présence motiver les capés de Maâloul avant le rendez-vous important de dimanche au stade Miloud-Hadefi face au ST. Les camarades de Radouani ont bien saisi le message du patron et comptent faire le maximum sur le terrain pour battre les Tunisiens avec au moins deux buts d’écart. Les Usmistes sont très ambitieux cette saison, ils vont jouer sur les trois fronts, surtout qu’ils ont l’effectif qu’il faut pour courir trois lièvres à la fois. Remporter la Coupe de la CAF reste un objectif important à atteindre, c’est pour cela que tout le monde est mobilisé pour réussir une grande performance dans cette compétition continentale dont l’USMA avait soulevé le trophée en 2023, en disposant du club tanzanien de Young Africans.

Wale Musa se dit prêt

L’attaquant nigérian de l’USMA, Wale Musa, a séduit lors des matches amicaux par sa grande technique et sa rapidité. En plus de son gros potentiel technique, il s’est vite adapté avec sa bonne humeur et son sens de l’humour. Le groupe l’a vite adopté. Lors du match aller contre le Stade Tunisien, il n’a pas débuté la rencontre, le coach l’a fait rentrer dans les 20 dernières minutes. Le joueur affiche une belle forme à l'entraînement et se dit prêt pour le match retour prévu dimanche prochain. Les fans de l’USMA espèrent que Musa sera titularisé dans ce rendez-vous continental important.

Maâloul - Kanzari, l’autre match

Le derby USMA - Stade Tunisien de dimanche sera également celui des entraîneurs. Le hasard a fait que les deux ex-joueurs de l’ES Tunis se retrouvent face-à-face dans ce derby maghrébin. Si pour le premier match l'entraîneur Maher Kanzari a eu la réussite escomptée en assurant la victoire (1-0) grâce à un coaching gagnant dans le dernier quart d’heure du match. On s’attend à ce que la bataille tactique soit très disputée entre les deux techniciens tunisiens. Le coach de l’USMA, Nabil Maâloul, compte mettre en place un plan judicieux dans le but d’assurer une belle victoire et une qualification pour la phase de poules.

Deux entraînements à Oran

L’USMA se déplacera demain à Oran pour jouer dimanche contre le Stade Tunisien pour le compte du match retour du 2e tour de la Coupe de la CAF. Les Usmistes vont effectuer deux entraînements sur place à Oran, le premier vendredi au stade du village olympique d’Oran et le second, samedi sur la pelouse principale du stade Miloud-Hadefi.

Séance hier à Bologhine

L’USMA s’est entraînée hier au stade de Bologhine afin de poursuivre la préparation pour le match retour de la Coupe de la CAF face au Stade Tunisien, prévu le 22 septembre à 18h.

Likonza, le régulateur au milieu

L’ex-joueur du TP Mazembe, GlodyLikonza, a rejoint l’USMA cet été avec la ferme intention de gagner un titre cette saison. Le joueur a vite trouvé ses marques, réussissant plusieurs belles prestations lors des rencontres amicales disputées par sa nouvelle équipe lors de la préparation estivale. Aligné d’entrée au match aller contre le Stade Tunisien, Likonza a été l’un des éléments moteurs de son équipe, même s’il n’a pas réussi à marquer. Il a apporté de la vivacité et de l’assurance dans l’entrejeu. Il est vif et rapide et n’hésite pas à monter lorsqu’il trouve de l’espace. Au fil des matches, il sera encore plus performant. Le public usmiste attend beaucoup du joueur au match retour contre le Stade Tunisien pour renverser la vapeur et aider l’équipe à gagner.

Stade Tunisien - Jeunesse Menouba, hier en amical

Afin de bien préparer le match retour dimanche contre l’USMA, le Stade Tunisien a disputé hier un match amical contre la Jeunesse Menouba au complexe Hedi-Enneifer à Tunis. Le Stade Tunisien devrait rejoindre Oran vendredi à partir de Tunis.

La réserve veut débuter par une victoire

La réserve de l‘USMA entamera le championnat vendredi à Bologhine en accueillant l’US Biskra, pour le compte de la première journée de la Ligue 1 de la catégorie. Le nouveau coach de la réserve, RabieMeftah, veut entamer le championnat par une victoire. De leur côté, les Biskris sont très motivés et comptent surprendre les Algérois dans leur stade.

