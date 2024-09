JSK - Après avoir menacé de démissionner

Meddane et Doudane changent d’avis

Le directeur général Hakim Meddane et le manager général Karim Doudane sont toujours en poste. Ils ont menacé de démissionner de leurs postes respectifs à la fin de la semaine dernière, mais ils ont fini par revenir à de meilleurs sentiments.

Rien n'a filtré sur les raisons qui les ont poussés à vouloir se retirer, mais il semble que la pression exercée sur eux et les manques qu’ils ont constatés au niveau de la direction n'ont pas été de leur goût. Ils ont fait de leur mieux pour bien s'acquitter de leur mission, mais ils ont relevé certaines défaillances au niveau de l'administration. Meddane a été installé au poste de directeur général par les responsables de Mobilis. Il entretenait de bons rapports avec le président du conseil d'administration Ould Ali El-Hadi avant son retour à la JSK, mais cela n'a pas empêché certaines personnes à vouloir nuire à la direction en colportant des rumeurs sur les dirigeants. Le manager général Doudane était en France, mais dès qu'il a reçu une offre de la part de la direction, il n'avait pas hésité à rentrer au pays afin de servir son club de cœur. Malgré ce qui a été dit au départ sur le recrutement, les dirigeants ont fait le maximum pour ramener les joueurs que l'entraîneur a réclamés. Même les supporters n'ont pas caché leur satisfaction après la venue de Boudebouz. Certains fans avaient critiqué les dirigeants tout au long de l'été sous prétexte qu'ils n'avaient pas ramené de grands noms, mais il a suffi qu'ils engagent l'ancien milieu offensif des Verts au dernier jour du mercato hivernal pour qu’ils commencent à croire au titre. La plupart d'entre eux avaient réclamé le retour de Meddane et Doudane avant même que l'ancien président Achour Cheloul ne soit poussé à la porte de sortie. Et la domiciliation de l'équipe au stade Hocine-Aït Ahmed leur a rendu le sourire, mais ils espèrent que le prix du billet ne dépassera pas 500 DA. Des informations ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux selon lesquelles le billet d'entrée au stade pourrait être vendu à 600 DA, mais la direction n'a rien annoncé pour le moment. Les supporters qui commencent à croire en leur équipe apportent leur soutien au directeur général et au manager général, car ils estiment que la JSK a besoin de stabilité pour atteindre ses objectifs.

L'absence prolongée de Kanouté inquiète Benchikha

Rentré au Mali depuis le retour de l'équipe de Turquie, le milieu SadioKanouté n'a toujours pas réintégré le groupe. Cela commence sérieusement à inquiéter l'entraîneur qui mise beaucoup sur lui. Benchikha est en contact permanent avec son joueur et il lui aurait donné un programme d'entraînement à suivre durant son séjour au Mali, mais cela ne remplace pas les séances avec le groupe. Des proches de la direction avaient annoncé son retour pour dimanche dernier, mais jusqu'à hier Kanouté n'a pas pu rejoindre le groupe. Il est attendu dans les prochaines heures à Tizi Ouzou. Toutefois, son absence prolongée n'arrange aucunement les affaires du staff technique. Kanouté, qui était un titulaire indiscutable lors des matches joués en Turquie, n'a pas participé aux 3 matches joués à Tizi Ouzou. Son rendement lors des premiers matches de préparation était satisfaisant, mais il sera sûrement soumis à un programme spécifique à son retour. Il n'a effectué aucune séance depuis près de 20 jours avec ses équipiers, et même s'il suit le programme qui lui a été tracé par le préparateur physique, il ne sera sûrement pas au top pour le premier match du championnat face à l'Olympique Akbou. Les dirigeants n'ont pas communiqué les raisons de son absence, mais il semble que Kanouté a été obligé de prolonger son séjour au Mali pour des raisons familiales. Il n'est pas le seul joueur à susciter l'inquiétude, puisque même l'ancien milieu offensif des Verts, Ryad Boudebouz, n'a pas encore commencé les entraînements avec l'équipe. Plus d'une semaine après la signature de son contrat au profit des Canaris, il n'a toujours pas rallié Tizi Ouzou. Il est attendu aujourd'hui ou demain, mais son absence a fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive.

Boudebouz attendu aujourd'hui à Tizi Ouzou

D'après une source proche de la direction, l'ancien milieu offensif des Verts, Ryad Boudebouz, devrait rallier la ville de Tizi Ouzou aujourd'hui. S'il rejoint l'équipe comme l'a confié notre source, cela va mettre un terme à toutes les rumeurs ayant circulé ces derniers jours sur le nouveau meneur de jeu de la JSK. Il sera sûrement soumis à un programme spécifique et cela pour qu'il puisse rattraper le retard qu'il accuse par rapport aux autres joueurs.

