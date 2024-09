JSS - Recrutement d’un nouveau coach

Le directoire temporise

Le directoire de la Saoura est en train d'étudier les CV de plusieurs entraîneurs pour choisir le successeur de Cherif El Ouezzani.

Actuellement, trois noms circulent avec insistance parmi les dirigeants qui affirment ne pas vouloir se précipiter dans leur choix. C'est ainsi que le trio Franck Dumas, BoualemCharef et Abdelkader Amrani tient la corde. Si Amrani est une vieille connaissance puisqu'il a déjà eu l'occasion d'entraîner l'équipe par le passé, pour Dumas et Charef ce serait une nouvelle aventure qui pourrait s'annoncer. Toutefois, le passé professionnel de ces deux techniciens ne plaide pas en leur faveur. Charef, malgré son savoir-faire et la maîtrise de son métier, n'est pas arrivé à décrocher des titres avec les derniers clubs qu'il avait entraînés, alors que Dumas a réalisé un parcours en pointillé entre la JSK et le CRB sans connaître la gloire. Toujours est-il que les dirigeants ne veulent pas se précipiter et préfèrent prendre tout leur temps avant de faire leur choix.

Sur un autre plan, les deux joueurs espoirs AbdelhakKhoumani et Sid-Ahmed Argoub, qui avaient pris part au stage bloqué de l'équipe première qui s'était déroulé du 9 août au 5 septembre, ont été priés de s'entraîner avec les espoirs. A ce jour, seul Allaoui, un défenseur polyvalent, continue de s'entraîner avec les seniors.

K. B. A.