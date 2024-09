ESS

L’Effectif renforcé avec 11 nouveaux joueurs

L’Entente de Sétif a renforcé son effectif pour la saison 2024-2025 avec l’arrivée de 11 nouveaux joueurs. Ces nouvelles recrues visent à donner plus d’équilibre à l'équipe et à atteindre les objectifs ambitieux fixés pour la nouvelle saison. Ainsi, les Noir et Blanc ont recruté l’attaquant de l’ES Ben Aknoun, Abdelali Hadji, attendu pour jouer un rôle crucial dans le secteur offensif.

Ce compartiment a également été renforcé par l’arrivée de Mohamed Boukerma (ex-Paradou AC) avec des compétences techniques avancées, et Abderrahmane Bacha en provenance de l’USM Alger. Au milieu du terrain, nous avons enregistré le retour de l’enfant du club Akram Djahnit (ex-USM Alger), capable d'apporter de la vivacité et de la précision devant le but, mais aussi l’arrivée de l’ancien joueur de TP Mazembe, Augustin Oladapo, et du milieu de terrain défensif Rodrigue Kossi Fiogbé, en provenance d’Al-Taraji Saoudi. En défense, l’Entente a recruté le gardien de but Tarek Bousseder (ex-ES Ben Aknoun), Youssef Douar (ex-Paradou AC), Houari Ferhani (ex-Olympique Safi), Imadeddine Boubekeur (ex-Al-Arabi Koweit) et Oussama Guettal (ex-JS Kabylie). Ces nouvelles recrues sont attendues pour apporter un souffle nouveau à l’équipe et aider l’ES Sétif à atteindre ses objectifs dans le championnat national.

Le barème des primes fixé

Le président de l’ES Sétif a décidé de mettre en œuvre le plan de primes financières et de verser immédiatement la prime de la première journée en cas de victoire contre le MC El-Bayadh lors du premier match de la saison du championnat. Les attentes sont élevées et le club mise sur une performance solide pour bien débuter la saison.

Bendris mise sur Ali-Hadji

Le coach Réda Bendris a imposé un strict huis clos pour les derniers préparatifs de l'équipe avant ce duel crucial contre le MC El-Bayadh. Cette mesure vise à garantir une concentration maximale et à préserver la stratégie de l'équipe des regards extérieurs. Bendris se concentre particulièrement sur la préparation de son attaquant Abdelali Ali-Hadji, qui est pressenti pour jouer un rôle clé dans cette rencontre. Le coach espère que Ali-Hadji sera déterminant pour mener l'attaque de l'équipe. De plus, les nouvelles recrues telles que Abderrahmane Bacha et Akram Djahnit devraient également faire partie de la composition de l’équipe. Leur intégration pourrait apporter un nouveau dynamisme. Le coach finalisera la composition de son équipe dans les prochaines heures, déterminant ainsi la stratégie pour affronter le MCEB dans ce match important.

W. D.