CSC

Madoui mise sur le retour des absents face aux Ghanéens

Les joueurs du CS Constantine ont repris l’entraînement après deux jours de repos bien mérité, consécutif à leur victoire (2-0) face à Nsoatreman FC lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

Cette pause a permis aux joueurs de récupérer et de se ressourcer après leur déplacement à Accra. Cependant, l’entraîneur Kheireddine Madoui a immédiatement insisté sur l’importance de rester concentrés et vigilants. Malgré l’avantage de deux buts acquis à l'extérieur, Madoui a mis en garde contre tout excès de confiance qui pourrait jouer en faveur de l’adversaire lors du retour. Le technicien a rappelé que le football est imprévisible et que Nsoatreman FC pourrait saisir la moindre erreur pour renverser la situation. Pour le match retour, prévu samedi au stade Hamlaoui de Constantine, Madoui pourrait retrouver l’intégralité de son effectif. Contrairement au match aller, où les absences avaient impacté ses choix tactiques, le trio Rebiaï, Tosin et Tapsoba pourrait faire son retour. Le Nigérian Omoleye Tosin et le Burkinabé Salifou Tapsoba étaient absents en raison de problèmes de visa, tandis que Miloud Rebiaï avait dû déclarer forfait à cause d'une blessure. Madoui prévoit également de donner du temps de jeu à Tapsoba lors du match retour. Le Burkinabé, inscrit tardivement par la CAF, n'a pas encore eu l’occasion de jouer avec les Vert et Noir, en raison de son absence pendant le stage de préparation en Tunisie. Le coach souhaite évaluer son intégration dans un contexte compétitif avant le début de la nouvelle saison. En outre, ce match retour pourrait offrir une chance aux autres recrues récentes, comme Fethallah Tahar, qui a fait ses débuts lors du match aller en entrant dans les dix dernières minutes. Tahar pourrait se mesurer à Abdenour Belhocini pour un poste de titulaire. Belhocini, qui peine à retrouver son meilleur niveau en ce début de saison, pourrait bénéficier de cette concurrence pour stimuler son retour en forme.

Pas de risque avec Rebiaï

Le retour de Miloud Rebiaï est encore incertain. Des examens médicaux supplémentaires détermineront s’il est suffisamment rétabli pour participer. Bien que les premiers signes soient encourageants, Madoui pourrait choisir de ne pas prendre de risques inutiles, d’autant que l’équipe a bien géré sans lui à Accra. Cette prudence vise à éviter une rechute qui pourrait compromettre sa disponibilité pour les matchs à venir, surtout avec la qualification pour la phase des groupes en point de mire.

Tosin - Tapsoba, le problème résolu

Les deux nouvelles recrues de l’ES Sétif, Omoleye Tosin et Salifou Tapsoba, voient leur problème de visa réglé par la direction du CSC. Cette dernière a travaillé à résoudre leur situation, qui les a empêchés d’effectuer le déplacement au Ghana la semaine dernière. Le club ne souhaite pas que ces complications administratives continuent à priver l'équipe de joueurs clés, notamment lors de la phase des groupes. Bien qu’il reste encore du temps avant cette échéance, la direction espère une résolution rapide afin que les deux joueurs soient disponibles pour les prochains défis continentaux. Le déplacement à Accra, rendu compliqué par ces absences, a montré l'importance de ces formalités et pousse le club à redoubler d'effort pour éviter de futurs désagréments.

U21

Début de saison demain

En attendant l’équipe professionnelle qui entamera le championnat la semaine prochaine, l’équipe réserve (U21) du CSC sera à l'appel demain après-midi, en accueillant l’ES Mostaganem pour la journée inaugurale du championnat de la catégorie. L’équipe, drivée depuis cet été par Mohamed Amroune, accueillera le nouveau promu, l'ES Mostaganem, au stade Ramdane-Benabdelmalek de Constantine, ce jeudi, à partir de 16h.

R. B.