JSK

La préparation bat son plein avant Akbou

Après leur large succès jeudi devant le RC Kouba (3 - 0), les Canaris veulent mettre à profit leur dernier match de préparation prévu cet après-midi à 18h au stade Hocine-Aït Ahmed, face à l’US Biskra, pour démontrer qu'ils sont prêts pour la reprise du championnat.

Le coach Benchikha aurait aimé avoir son néo-meneur de jeu, Ryad Boudebouz, pour le faire jouer au moins quelques minutes, mais celui-ci n'a toujours pas rallié la ville de Tizi Ouzou. L’entraîneur est satisfait de la réaction de son équipe mais il a demandé à ses attaquants de garder leur concentration devant les buts. Il a relevé quelques lacunes mais il y a eu une nette amélioration par rapport au match face à l'équipe d'El Biar. Sachant que les supporters aiment le beau jeu, Benchikha a affirmé à ses joueurs qu'ils ne doivent pas évoluer n'importe comment et que les supporters qui se déplacent au stade viennent pour le spectacle. Il leur a conseillé d'opter pour les passes courtes et de privilégier toujours le jeu collectif. Il a déjà en tête le onze qui va débuter le championnat mais pour certains postes, il va attendre la rencontre de cet après-midi pour faire son choix. La concurrence est féroce, surtout au milieu et en attaque, mais Benchikha a expliqué à ses joueurs que celui qui veut jouer, doit prouver sur le terrain. Pour permettre à ses capés de gagner en confiance, il a exigé de prendre très au sérieux le match face à l'US Biskra et de tout faire pour s'imposer avec l'art et la manière. Sa défense a bien résisté face au RCK, mais ce qui l'inquiète, c'est l'inefficacité de certains de ses attaquants qui ont toujours du mal à retrouver leur meilleur niveau. A quelques jours du match face à l'Olympique d'Akbou, il fait de son mieux pour apporter les réglages nécessaires pour que son équipe assure un départ en fanfare en championnat.

Koné intègre le groupe

Soumis à un programme spécifique pendant plusieurs jours, l’arrière gauche international, le Malien Youssouf Koné, a intégré le groupe. Il s'entraîne le plus normalement du monde avec ses équipiers, mais il sera certainement dispensé des premiers matches du championnat, à cause du retard qu'il accuse par rapport à ses équipiers. Il n'a pas joué depuis le mois de janvier dernier à cause d'une grave blessure. Et de peur qu'il rechute, surtout qu'il s'est blessé plusieurs fois ces dernières saisons, les dirigeants lui ont fait signer un contrat d'une année seulement avec option d'une saison supplémentaire. Après l'échec des négociations avec le défenseur mauritanien Khadim Diaw, les dirigeants s'étaient rabattus sur Koné qui était libre de tout engagement. Ils avaient prospecté plusieurs pistes, mais comme ils n'ont pas trouvé un arrière gauche qui répond au profil qu'ils recherchaient, ils ont recruté Koné qui n'aurait pas exigé une somme conséquente pour rejoindre le championnat algérien. L'entraîneur Abdelhak Benchikha avait insisté sur le recrutement d'une doublure pour Mammeri et les responsables kabyles n'avaient pas d'autre choix que de recruter un arrière gauche, avant la clôture du marché des transferts. L’engagement de Koné a surpris plus d'un mais il peut réussir sous le maillot de la JSK, à condition qu'il soit épargné par les blessures.

Qui veut nuire à Boudebouz ?

Alors que la plupart des supporters n'ont pas caché leur joie après la signature de Boudebouz, certaines personnes tentent par tous les moyens de déstabiliser l’équipe, à quelques jours du démarrage du championnat. Ces personnes n'ont pas trouvé mieux que de colporter des rumeurs sans fondement sur l'ancien milieu offensif des Verts. Elles sont allées jusqu'à insinuer que Boudebouz n'était pas chaud pour signer à la JSK, alors que d'après une source proche de la direction, le néo-meneur de jeu des Canaris est en contact permanent avec les dirigeants et il leur a même indiqué qu'il ne rejoindrait l'équipe à Tizi Ouzou qu'une fois qu'il aura réglé toutes ses affaires en France. Il a signé un contrat de deux saisons avec option d'une saison supplémentaire, dans la soirée de mardi dernier, mais comme il a des affaires à régler en France, il a reporté sa venue. Il a choisi la JSK par conviction et il a assuré aux dirigeants qu'il fera tout pour apporter le plus attendu de lui. Il va se mettre au travail dès son arrivée et même s'il n'a pas fait de préparation d'intersaison, il sera sûrement une pièce maîtresse dans l'échiquier de Benchikha.

D. K.