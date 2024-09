MCO

L’attaque, principal souci de Bouzidi

A une semaine du coup d’envoi du championnat, l’entraîneur Youcef Bouzidi n'arrive toujours pas à choisir les éléments qui formeront sa ligne offensive. En effet, il a dû faire, depuis le retour de l'équipe de son stage en Turquie, sans l’apport de plusieurs éléments supposés être des titulaires. Il s’agit de Hamache Yanis, Maxwell Baakoh, Chahreddine Boukholda et récemment Yacine Aliane et Mohamed Sylla.

Ces éléments n’ont pris part à aucune des trois rencontres amicales jouées à Oran. Si Hamache, Baakoh et Boukholda se sont blessés au cours du stage de Turquie, Sylla pour sa part s’est blessé lors de la rencontre amicale face au GC Mascara. L’attaquant ivoirien est contraint au repos pour une durée de six jours. Son retour aux entraînements est prévu quelques jours seulement avant le match face à la JS Saoura. Pour sa part, Aliane a pris part à deux regroupements de la sélection nationale militaire et se retrouve ainsi en dehors des calculs de son entraîneur. Ainsi, les choix de Bouzidi risquent d’être limités, surtout lorsqu'on sait que le groupe compte dans ses rangs 21 éléments valides pour le moment. Le staff technique va se retrouver mardi prochain en train de composer une équipe par défaut pour faire face à la Saoura. En somme, Bouzidi va attendre les ultimes séances d’entraînement afin de voir de plus près l’état de forme de ses éléments convalescents avant de dégager le onze pour le match du 24 septembre. Il faut dire que le coach possède des solutions de rechange dans les trois compartiments. La décision finale concernant la participation de Hamache, Sylla et Boukholda et certainement Baakoh ne sera pas prise avant la mise au vert précédant le match.

Houari H.