JSS

Le prochain entraîneur sera un technicien local

La Saoura qui vient de se séparer de son entraîneur poursuit la préparation de son premier match en déplacement face au MCO.

L'équipe qui se prépare sous la direction du duo Lakhdari-Djallit veut se donner tous les moyens pour réaliser un bon résultat à Oran et ainsi réussir son entame de saison.

Pour les dirigeants, le départ de l'entraîneur ne va pas impacter le rendement de l'équipe. Ils estiment que le duo d'entraîneurs qui a pris la relève est en mesure de réaliser du bon travail. «Ils ont les compétences pour réussir leur mission. On a demandé aux joueurs de leur faciliter la mission et de faire preuve de discipline et de professionnalisme pour bien réussir l'entame de saison», a indiqué une source du directoire.

Notre interlocuteur ne manquera pas de rappeler que l'équipe aura bientôt un nouvel entraîneur. «Nous avons des CV d'entraîneurs et on est en train de les étudier. Nous allons tout faire pour réaliser le bon choix. Tout ce que nous pouvons dire à l'heure actuelle et que le prochain entraîneur sera un technicien algérien et qu'il sera recruté en tenant compte de ses compétences et son vécu sportif», a souligné notre source. En attendant, les camarades de Bouchiba ont repris hier les entraînements pour préparer leur premier match face au MCO au stade Miloud-Hadefi. Et pour bien préparer cette sortie, l'équipe pourrait effectuer un stage de courte durée et une mise au vert à Mostaganem.

Kader B. A.