Mercredi, 18 Septembre 2024 10:43 Écrit par Saïd. C

ASO - Le doute plane toujours

Où se jouera le match face au PAC ?

Le staff technique des Lions du Cheliff ne sait toujours pas où se jouera le premier match face au Paradou. Zaoui et ses assistants ne savent pas si la rencontre va se jouer sur la pelouse en gazon naturel du stade Berrabah de Dar El-Beida ou si elle aura lieu au stade du 20-Août ou encore au stade de Hydra.

En effet, selon des informations, la direction du PAC a proposé le stade de Hydra pour abriter ses sorties à domicile au cours de cette saison. Cette demande, qui n'a pas encore été traitée par la LFP, laisse planer le doute sur la domiciliation de son match face à Chlef. «On ne sait pas si on doit programmer la séance de mise en place tactique sur une pelouse en gazon naturel ou sur la pelouse synthétique du stade Boumezrag. A ce jour, on ignore l'horaire et le lieu où se tiendra cette première sortie», a affirmé un membre du staff technique de l'ASO.

Pour lui, l'équipe s'est certes préparée durant la saison estivale sur une pelouse en gazon naturel à Ain Draham, mais pour bien préparer le match face au PAC il faut savoir où il se tiendra. «Cela permettra entre autres aux joueurs de savoir s'ils doivent ramener des chaussures avec crampons pour gazon naturel ou des souliers pour évoluer sur une pelouse synthétique. Ce sont des détails importants et on doit être informés pour nous préparer en conséquence», a souligné notre interlocuteur. En attendant, l'équipe, qui a joué un match amical face à la JSMT (1-1), poursuit sa préparation avec un effectif au complet.

Saïd C.