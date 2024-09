MCEB

Toujours pas de sponsor en vue

Les supporters du Mouloudia d'El Bayadh estiment que leur équipe est victime de la hogra et de la politique des deux poids deux mesures pour ce qui est du volet financier.

Sur les réseaux, ils ont donné libre cours à leurs critiques, en affirmant que le MCEB est le parent pauvre de l'élite nationale et que les autorités locales n'ont pas tenu leurs promesses de faire venir une entreprise publique à la tête de la SSPA et que les contrats de sponsoring promis n'ont pas été concrétisés.

«Au moment où certains clubs gérés par des entreprises publiques ont bénéficié de plusieurs contrats de sponsoring, conclus avec des sociétés nationales, le Mouloudia d’El Bayadh est totalement ignoré par les autorités publiques. Aucune entreprise nationale ne s'est réellement manifestée pour acquérir des actions de la SSPA/MCEB et aucun contrat de sponsoring n'a été signé, malgré les promesses faites aux responsables de l’équipe. C'est de la hogra ! Si les choses ne changent pas, le club ne pourra pas rivaliser avec les autres équipes de la Ligue 1 et sa survie parmi l'élite est sérieusement compromise. Les autorités centrales doivent réagir dans les plus brefs délais pour sauver le Mouloudia d’El Bayadh du naufrage et le traiter comme les autres formations de l’élite, sinon ce sera le purgatoire qui le guette», ont affirmé des supporters.

Sur un autre plan, l'équipe poursuit la préparation de sa prochaine sortie face à l'Entente de Sétif, prévue au stade 8-Mai-1945, dans le cadre de la première journée du championnat national. Toujours est-il, les joueurs sont conscients de la situation difficile dans laquelle se trouve leur club et sont décidés à tout faire pour tenter de réussir un bon résultat dans la ville d’Aïn El Fouara, histoire de se donner de l’espoir, en attendant des jours meilleurs.

W. K.