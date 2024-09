CSC

Madoui : «Attention, le football ne connaît pas l'impossible»

L'entraîneur du CS Constantine, Kheireddine Madoui, n’a pas caché sa satisfaction après la victoire décrochée à Accra vendredi dernier, lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Cette victoire contre le FC Nsoatreman, sur un score de 2-0, place son équipe en bonne position pour atteindre la phase de groupes.

Cependant, Madoui a insisté sur la nécessité de rester vigilant avant le match retour, prévu samedi au stade Hamlaoui de Constantine à 18h. Bien que le résultat soit avantageux, surtout à l'extérieur, le technicien a mis en garde ses joueurs contre tout excès de confiance. «Le football ne connaît pas l'impossible», a-t-il souligné, ajoutant que l’équipe adverse pourrait toujours rebondir et que tout relâchement pourrait entraîner des surprises désagréables. Dans ses déclarations à une chaîne de télévision ghanéenne, immédiatement après la rencontre, Madoui a loué la performance de ses joueurs, notamment lors de la première mi-temps où Zakaria Benchaâ a brillamment inscrit les deux buts. «Nous avons réalisé une excellente première mi-temps, marqué deux buts importants et créé de nombreuses occasions. En deuxième période, nous avons opté pour une stratégie défensive afin de préserver notre avantage face à une équipe très respectable», a-t-il expliqué. Il a néanmoins averti que le match retour ne serait pas une formalité, malgré l’avance de deux buts. «Nous avons attaqué dès le début du match aller et nous avons pu nous créer de nombreuses opportunités. Mais il reste un match à jouer pour garantir notre qualification. Rien n’est acquis et nous devons éviter toute mauvaise surprise lors du retour.» La délégation du CSC est rentrée à Constantine samedi matin après un vol spécial depuis Accra. Les joueurs ont bénéficié de 48 heures de repos bien mérité après leur performance exceptionnelle. Ils ont repris l’entraînement hier soir pour se préparer en vue du match retour, qui s’annonce décisif. Une forte affluence est attendue au stade Hamlaoui samedi, d’autant plus que l’équipe sera privée de soutien de ses fans en championnat en raison des sanctions infligées après les incidents lors du dernier match de la saison dernière contre l’USM Alger.

Kaïbou maintenu

Après avoir envisagé, aux dernières heures du mercato estival, la résiliation unilatérale de son contrat, la direction du CSC a finalement décidé du maintien de l’attaquant Abdelkader Kaïbou dans l’effectif. N’ayant besoin de libérer qu’une place pour qualifier le Sénégalais Mélo Ndiaye, la direction a fini par se raviser, après qu’elle eut avisé Kaïbou de la décision de résilier son contrat unilatéralement, car ce dernier avait refusé de quitter le club à l’amiable, malgré plusieurs propositions. Un maintien forcé pour éviter un second cas de litige, après celui attendu avec Belaïli dont le contrat a été rompu unilatéralement.

Rebiaï toujours incertain

Privé du match aller du 2e tour de la coupe de la CAF, en contractant une blessure à la cuisse à la veille du déplacement à Accra, le milieu défensif reconverti en défenseur axial, Miloud Rebiaï, ne devrait pas retrouver sa place dans l’effectif, à l’occasion du match retour face au FC Nsoatreman de ce samedi. En sus d’un arrêt de près d’une semaine, le staff technique ne veut pas prendre de risque avec Rebiaï, alors que le CSC a quasiment assuré son billet pour la phase de poules de la coupe de la CAF, et qu’un marathon de rencontres attend l’équipe en championnat à partir du 26 de ce mois, avec trois rencontres en l’espace de dix jours.

CSC - ESM à Mila ?

Sauf revirement de dernière minute, c’est au stade de Mila que le CSC accueillera l’ES Mostaganem, le 2 octobre prochain, en match retard de la 1re journée de championnat. La direction du CSC prévoit, en effet, sur proposition du coach Kheireddine Madoui, d'accueillir le nouveau promu, l’ES Mostaganem, au stade Belkacem-Belaïd de Mila, vu que le club est sous le coup d'une sanction de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Cette dernière lui impose de jouer un match hors wilaya de Constantine et à huis clos, avant d’enchaîner trois autres matches à domicile sans la présence du public. Une situation qui fait suite, pour rappel, à la sanction de six matches à huis clos dont trois hors de Constantine, décidée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (CD-LFP) à la fin de la saison dernière, après les incidents ayant émaillé la rencontre de championnat CSC-USMA. Tout le monde se rappelle des très graves incidents et des dommages conséquents infligés à l’enceinte du stade Hamlaoui. Le CSC ayant déjà disputé deux matches à huis clos en déplacement à la fin de la saison dernière, il lui reste donc un dernier hors Constantine, avant de retrouver le stade Hamlaoui pour trois rencontres à huis clos pour purger la sanction.

R. B.