MCEB

Un effectif largement remanié pour la nouvelle saison

L'effectif du Mouloudia a connu une grande mue cette saison et plusieurs joueurs cadres ont changé d'air. A la demande de l'entraîneur Fouad Bouali, qui avait remplacé au pied levé Abdelhak Belaid à la veille du démarrage du stage de Tikjda, les dirigeants ont procédé au toilettage de l'effectif pour tenter d'apporter du sang nouveau au groupe et surtout de la qualité.

A ce titre, seuls dix joueurs de l'ancien effectif ont été gardés parmi lesquels figurent le capitaine d'équipe Belaid Kouar, Anis, Khemaissia, Belalem ou encore Serraoui Youcef et Seddiri M'hand. Pour combler le vide laissé par les départs, la direction, et malgré le manque de moyens financiers, a réalisé un mercato massif en recrutant onze nouveaux joueurs venus d'horizons divers. Elle a également pu convaincre ses pairs des autres clubs à lui céder à titre de prêt trois joueurs (Hamadi Abdelali -CRB-, Toual Kheiredine -USMA-, et Dalila Hassan Khodja -MCA-). Poursuivant ses efforts, la direction a promu en équipe première deux joueurs qui évoluaient la saison dernière en catégorie espoirs.

Les dirigeants ont pu quand même offrir à l'équipe un stage bloqué à Alger pour permettre au staff technique de réaliser une bonne préparation estivale. Aujourd'hui, alors qu'il ne reste que trois jours pour la première sortie face à l'ESS au stade du 8-Mai-1945, le staff technique a affirmé avoir réalisé l'essentiel de son programme et se dit prêt à relever le défi face à l'Aigle noir le 19 septembre. A noter que l'équipe a repris hier les entraînements au stade Zakaria-Mejdoub pour préparer son premier match de championnat en déplacement.