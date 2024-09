JSK

Benchikha secoue ses attaquants

Malgré les 3 buts marqués lors de la dernière rencontre face au RCK, l'entraîneur Benchikha a demandé à ses attaquants de faire preuve de plus d'efficacité lors des matches à venir. Il a félicité Boualia qui est le meilleur buteur de l'équipe lors de ces matches de préparation avec 4 buts, mais il a fait quelques reproches aux autres éléments de la ligne offensive en exigeant d'eux de garder leur concentration devant les buts.

L'attaquant congolais Walter Bwalya a certes inscrit un but lors des dernières minutes du match face au RCK mais ses multiples ratages commencent à inquiéter les dirigeants. Bwalya sur lequel l'entraîneur Benchikha et les dirigeants misent beaucoup n'a marqué que 2 buts dont l'un sur penalty. Il a participé à tous les matches de préparation mais il a du mal à retrouver son meilleur niveau. C'est un attaquant qui a d'énormes qualités, mais il lui faut encore du temps pour qu'il retrouve sa forme optimale. Malgré ça, Benchikha compte le faire jouer d'entrée lors du derby face à l'Olympique Akbou, prévu le 27 de ce mois au stade Hocine-Aït Ahmed. Il est persuadé qu'il finira par retrouver son meilleur niveau et qu'il fera parler de lui sous le maillot des Canaris. Concernant l'attaquant burkinabè Djibril Ouattara, il n'a marqué aucun but jusqu'à maintenant, ce qui lui a valu d'être critiqué par certains fans. Toutefois, les dirigeants ont pris sa défense en déclarant que son rendement sur le terrain est satisfaisant, et qu'avec le temps il se montrera efficace. Utilisé dans deux postes différents lors des matches joués en Turquie et sur le terrain annexe du stade Hocine-Aït Ahmed, Ouattara est dans l’obligation de se transcender pour gagner la confiance de son coach. Enfin, pour ce qui est de Berkane, qui était un titulaire indiscutable lors de l'exercice écoulé, il n'a jamais été aligné d'entrée lors de ces matches de préparation. Cela n'a pas été de son goût, surtout que son rendement est meilleur par rapport aux autres attaquants. Il a même eu une discussion avec son entraîneur lors du stage effectué en Turquie. Benchikha l'aurait rassuré en lui disant qu'il fera jouer les plus en forme les jours de match, et qu'il est en train de donner la chance à tous les joueurs pour se faire une idée sur les capacités de chacun d'eux. L'attaque a été le talon d'Achille de l'équipe la saison dernière, mais avec le recrutement de Bwalya, Boudebouz et Lahmeri pour ne citer que ceux-là, les dirigeants pensent que leur équipe a les moyens de jouer les premiers rôles et que contrairement aux saisons précédentes, elle aura son mot à dire cette saison.

La LFP officialise la domiciliation de la JSK au stade Hocine-Aït Ahmed

Après avoir annoncé dans le journée de samedi dernier que le match qui opposera la JSK à l'Olympique Akbou se jouera au stade du 1er-Novembre, les responsables de la Ligue de football professionnel ont indiqué dans la journée de dimanche que la JSK recevra officiellement ses adversaires au stade Hocine-Aït Ahmed à partir du 27 de ce mois face à l'équipe d'Akbou. Le communiqué de dimanche a suscité l'inquiétude des supporters des Canaris qui redoutaient que leur équipe débute la saison au 1er-Novembre. Finalement, il s'est avéré que cette première décision de la LFP était due au retard des dirigeants kabyles à choisir la domiciliation de leur équipe. Ces derniers attendaient en effet le feu vert des autorités concernées pour recevoir au stade Hocine-Aït Ahmed. Une fois l’autorisation reçue, les dirigeants de la JSK, à leur tête le président du conseil d'administration Ould Ali El-Hadi, ont eu une longue discussion avec les responsables de la LFP avant de déposer leur dossier pour recevoir au nouveau stade. La LFP a annoncé juste après, dans la journée d'avant-hier, que la JSK recevra l'Olympique Akbou et le MCA au stade Hocine-Aït Ahmed. Cela a fait énormément plaisir à tous les fans, qui sont impatients de découvrir leur équipe new look dans un stade flambant neuf lors de la rencontre face à l'Olympique Akbou. S'agissant de la gestion du stade Hocine-Aït Ahmed, c'est la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou qui s'occupera de la gestion de cette infrastructure. Le DJS Aziz Tahir et les services de sécurité feront le maximum pour que les matches se déroulent dans de bonnes conditions.

Hamidi bon pour le service

Blessé depuis la rencontre amicale jouée face à Al Muharrag, l'arrière droit Réda Hamidi devait reprendre avec ses équipiers dans la journée d'hier. Le staff médical lui a donné le feu vert pour réintégrer le groupe, mais il lui aurait demandé de faire très attention pour éviter toute rechute. Auteur de belles prestations lors des deux premiers matches de préparation, Hamidi a déjà gagné la confiance de son coach et de ses dirigeants. Il est animé d'une grande volonté pour réussir sous le maillot de la JSK et il affirme qu'il fera tout pour être à la hauteur des attentes placées en lui. En son absence, c'est le jeune Nechat qui a joué au poste d'arrière droit, mais le rendement de celui-ci n'a pas été à la hauteur. L'entraîneur n'est pas satisfait de lui, c'est pour cette raison qu'il souhaite récupérer Hamidi le plus tôt possible. En principe, si tout va bien, l'ancien pensionnaire du PAC sera prêt pour le match de ce vendredi face à l'Olympique Akbou.

D. K.