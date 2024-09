ASO

Tout pour assurer un bon début de saison

Les Lions du Cheliff espèrent réaliser un bon départ en championnat qui leur permettra de gagner en confiance pour mieux gérer leur parcours en championnat, assurer le plus vite possible leur maintien parmi l'élite et pourquoi pas jouer le premiers rôles. Pour leur entame en championnat, les Chélifiens se rendront le 21 septembre au stade Berrabah de Dar El Beida pour affronter le Paradou.

Une semaine plus tard (27 septembre), ils recevront au stade Boumezrag les Sanafir. Ce sera l'occasion pour les Djawarih de voir à l'œuvre leur formation et juger la qualité de son jeu. Le 4 octobre, ils auront au programme leur match derby face au Mouloudia d'Oran au stade Boumezrag. Le match fait déjà l'objet de débat dans les rangs des supporters qui estiment que leur adversaire, qui s'est bien renforcé cette saison, ne sera pas facile à manier et que le défier au stade Miloud-Hadefi ne sera pas facile. Une semaine plus tard, les protégés de Samir Zaoui recevront l'USMK au stade Boumezrag. Le hasard du calendrier n'a pas été tendre avec les Chélifiens qui auront des tests sérieux en ce début de saison. Sur un autre plan, l'équipe poursuit sa préparation et tout laisse penser que le staff technique pourrait programmer un match amical demain pour apporter les derniers réglages à son équipe et au plan de jeu qu'il compte mettre en place pour contrer le PAC.

Saïd C.