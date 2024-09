ESS

Bendris : «Le soutien des supporters est un facteur de succès»

L’entraîneur de l'ES Sétif, Réda Bendris, s'est entretenu avec ses joueurs après le match amical, disputé face à l’USM Annaba. Lors de cette discussion, le coach leur a adressé un message clair.

Il leur a fait savoir qu’il est crucial de capitaliser sur le fort soutien des supporters en adoptant une attitude combative et déterminée. L'entraîneur a souligné que ce soutien représente, pour lui en tant que coach, un facteur clé de succès. Il a également exprimé que l'intérêt manifeste des fans pour le match amical contre l'USM Annaba est une source d'inspiration. Les joueurs de l'ES Sétif ont promis à leur entraîneur de défendre fièrement les couleurs du club dans les matchs à venir. Lors de cette rencontre, les Noir et Blanc ont signé leur première victoire en matches amicaux lors de cette période préparatoire d’intersaison. L’équipe s’était imposée sur le score de 2 buts à 0, signés Aziz Moulay, auteur d’un doublé. Pour ce match, Réda Bendris a aligné la formation suivante : Bousseder, Douar, Mohra, Chaâbi et Chikhi en défense. Oladipo, Jahnit et Jiddou au milieu, alors que le trio d’attaque était composé de Bouchama, Moulay et Bacha. Cette victoire et la prestation remarquable de Aziz Moulay ajoutent une note positive à la préparation de l'ES Sétif en prévision des prochaines échéances.

Par ailleurs, le match ES Sétif - MC El-Bayadh, initialement prévu jeudi 19 septembre (21h), en ouverture de la première journée de Ligue 1 Mobilis, a été avancé à 18h, a annoncé dimanche la Ligue de football professionnel (LFP). «Programmé initialement jeudi 19 septembre à 21h, au stade 8-Mai-1945 de Sétif, le match ES Sétif - MC El-Bayadh, comptant pour la première journée du championnat professionnel Mobilis, aura lieu le même jour à 18h», a indiqué l'instance dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel, sans préciser le motif de cette reprogrammation.

W. D.