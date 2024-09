Le CRB résolu à réaliser un bon résultat à Bamako

La stratégie de Martins face à l’AS Douanes finalisée

Le CR Belouizdad affrontera l'AS Douanes, samedi, au stade Mamadou Konaté de Bamako, pour le compte du match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Les joueurs du Chabab sont animés d’une détermination claire : réaliser une belle performance avant de recevoir le même adversaire pour composter le ticket en phase de groupes.

En face, l'AS Douanes ne manquera pas de se battre ardemment pour maximiser ses chances de qualification, ayant également pour objectif de rejoindre la phase de groupes de la prestigieuse compétition continentale. Le Chabab est bien conscient de la difficulté de la tâche qui l'attend, même si la rencontre va se jouer au Mali. Cependant, l'équipe est résolue à tout mettre en œuvre pour la victoire. L'entraîneur Corentin Martins a méticuleusement élaboré une stratégie pour vaincre les Burkinabè. Bien que ce soit un défi audacieux, les Belouizdadis aspirent à démontrer leur supériorité dès cette première manche et ainsi avancer avec confiance vers la qualification. Le résultat de ce match crucial pourrait grandement influencer le retour prévu en Algérie, où le CRB espère accueillir l'AS Douanes dans un contexte plus serein et avec un moral renforcé. Le match se déroulera donc à Bamako, en raison du manque d'infrastructures sportives homologuées au Burkina Faso. Ce terrain neutre pourrait jouer en faveur du Chabab, offrant ainsi un avantage stratégique aux Rouge et Blanc. Pour rappel, le CR Belouizdad a franchi le premier tour en éliminant l'AC Léopards du Congo (2-0, 1-0), tandis que l'AS Douanes a écarté le FC Coton du Bénin (1-1, 0-0). Côté effectif, les Rouge et Blanc bénéficient désormais de l'apport de quatre nouveaux joueurs qualifiés pour cette compétition. Il s’agit du gardien de but, Mustapha Zeghba, du milieu de terrain offensif, Rezki Hamroune, et des attaquants Khanyisa Mayo et Aymen Mahious. Cette profondeur dans le banc de touche, notamment en attaque, offre au staff technique une flexibilité précieuse. Les joueurs ont bien préparé ce rendez-vous, avec deux stages à l’étranger. Pour sa part, l’équipe de l'AS Douanes a renforcé son effectif avec deux nouvelles recrues : Oula Abass Traoré, milieu de terrain en provenance du PKF Lviv en Ukraine, et Dramane Nikiema, latéral gauche de l'équipe guinéenne Horoya Conakry. Ces renforts pourraient compliquer la tâche du CRB, mais l'équipe algérienne reste déterminée à réaliser un résultat positif pour aborder le retour avec confiance.

Arbitrage ougandais

La CAF a nommé un trio arbitral ougandais pour diriger la première manche du match AS Douanes - CRB. William Oloya est désigné comme arbitre-directeur, et il sera assisté de Hakim Molyndwa et Brianson Musisi. George Olimo fait office de quatrième arbitre.

Une augmentation de 15% pour Khacef

En signant son retour dans le championnat national par la porte du CRB, Naoufel Khacef a relancé sa carrière et bien sûr il a attiré le regard jusqu’à assurer une place parmi les Verts. Le président belouizdadi, Mehdi Rabehi, a annoncé que la décision concernant le renouvellement du contrat de son joueur serait prise dans les prochains jours. La direction a décidé de prolonger le contrat de Khacef de deux saisons supplémentaires, en reconnaissance de ses performances avec les Rouge et Blanc. Le nouveau bail inclura une augmentation salariale de 15% par an, une récompense significative pour son apport précieux au club. Cette décision fait suite à ses récentes prestations remarquables avec l’équipe nationale, qui ont suscité une grande satisfaction parmi les dirigeants et les supporters du club. Le Belouizdadi utilisé lors du dernier quart du match face au Liberia a tenu la cadence. Dès son entrée, le joueur a tenté de servir ses coéquipiers devant les buts et dans deux occasions, ses camarades auraient pu faire la différence. Il a montré à son coach qu’elle peut compter sur lui à l’avenir. Cette convocation et ce quart d’heure de jeu qu’il a eu vont certainement le booster pour être meilleur à l’avenir et bien sûr pour réaliser de grandes choses avec le CRB. Khacef, qui avait quitté la Turquie, revenait de blessure et plusieurs clubs n’ont pas voulu l’engager. Le Chabab avait pris ce risque et le joueur est parvenu à s’imposer rapidement, puisqu’il ne lui a fallu que six mois pour convaincre le patron de la barre technique de la sélection.

Hamadi file au MCEB

La direction du Chabab s’était entendue avec son joueur Hamadi pour le prêter afin qu’il puisse avoir du temps de jeu et c’est au MCEB qu’il évoluera cette saison. Il sait que pour signer son retour dans la maison du Chabab, il se doit de s’imposer avec l’équipe d’El Bayadh quand les débats débuteront.

Boutmene résilie

Zinedine Boutmene ne poursuivra pas l’aventure au CRB, même s’il a effectué la préparation avec l’équipe. Il a pris part au regroupement en Turquie et même en Tunisie. Il a fallu attendre le dernier jour du mercato, soit mardi dernier, pour résilier son contrat avec le CRB. En fait, ce jour-là, les Belouizdadis étaient sur le point de régler une nouvelle affaire, mais finalement, celle-ci est tombée à l’eau et comme ils avaient besoin d’une licence, alors il fallait mettre fin à la collaboration avec Boutmene. L’attaquant est proche d’un retour à l’ES Sahel.

Mootez Zaddem ne viendra pas

Le CRB a failli engager Moataz Zaddem, l’international tunisien de l'ES Tunis. Les discussions avec les dirigeants de l'Espérance ont échoué sur deux points cruciaux : la formule de transfert (prêt ou achat) et le montant financier. Les Belouizdadis ont tenté de trouver un terrain d'entente et espéraient concrétiser l'arrivée de Zaddem. Finalement, les dirigeants de l'Espérance n'étaient pas disposés à céder le joueur, mais ouverts à la formule d’un prêt. Néanmoins, le CRB a insisté sur l'achat, ce que Zaddem était prêt à accepter. Malheureusement, le montant du transfert demandé par l'Espérance était supérieur à l'offre du CRB, ce qui a conduit à l’arrêt des pourparlers. Les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord à temps et le transfert de Zaddem n'a pas pu se concrétiser, bien que le joueur ait souhaité rejoindre le Chabab pour participer à la LDC. Les Belouizdadis pourraient néanmoins rouvrir les discussions lors du prochain mercato hivernal.

Slimani entame sa préparation

Dès qu’il a signé son retour dans sa maison, Islam Slimani a entamé le travail avec ses nouveaux camarades pour bien se préparer. Slimani, bien sûr, n’est pas concerné par cette double confrontation du second tour préliminaire de la LDC et doit donc travailler sans relâche pour répondre présent en championnat, en attendant bien sûr que le CRB valide sa place en phase de groupes pour permettre ensuite à Slimani d’attaquer l’aventure africaine avec le CRB.

S. T.