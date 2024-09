USMA - Les Rouge et Noir depuis hier à Tunis

Les joueurs déterminés à réaliser l’exploit

L’USMA s’est envolée hier soir à Tunis pour jouer samedi (19h) son match aller du 2e tour de la coupe de la CAF contre le Stade Tunisien. Les Rouge et Noir vont s’entraîner aujourd’hui et demain pour s’adapter aux conditions climatiques. Le coach va s’atteler à apporter les derniers réglages durant les prochaines 48 heures avant le RDV africain.

La préparation pour ce match s’est bien déroulée où les joueurs s’est donné à fond, ce qui a beaucoup facilité le travail du coach Maaloul. Ce dernier a appliqué à la lettre son programme de préparation. Les nouveaux se sont bien fondus dans le groupe et semblent prêts à relever le défi. En recrutant 9 joueurs suivant les besoins de l’équipe, l’USMA s’est bien renforcée cet été. Les recrues ont beaucoup de qualités, comme ils l’ont montré lors des matches amicaux joués lors de la préparation d’intersaison. Le groupe est prêt physiquement et mentalement pour bien attaquer la nouvelle saison. Certes l’adversaire tunisien n’est pas facile à manier, mais l’USMA possède tout de même les arguments nécessaires pour passer ce cap. Lors du dernier match amical disputé dimanche passé contre l’ESM Koléa, les Usmistes ont montré de belles choses, notamment dans la discipline tactique et le jeu vers l’avant. Il reste maintenant à confirmer cela sur le terrain contre le Stade Tunisien. Les camarades de Radouani sont décidés à bien négocier le match aller à Radès afin de bien aborder la manche retour prévue à Oran. Pour le milieu de terrain Salim Boukhanchouche, il faut bien entamer la saison pour engranger de la confiance: «On s’est bien préparé pour cette rencontre, le groupe vit bien et tous les joueurs sont décidés à réussir un bon résultat. On fera le maximum pour obtenir un résultat positif», a indiqué l’ex-joueur de la JSK.

Par ailleurs, l’USMA va s'entraîner aujourd’hui au stade Chadly Zouiten, alors que l’équipe va effectuer demain son entraînement au stade de Radès.

Maaloul tient son onze

L'entraîneur Nabil Maaloul tient pratiquement le onze qui devrait être aligné samedi contre le Stade Tunisien. Sauf surprise de dernière minute, le coach tunisien devrait miser sur Benbot dans les bois. En défense, on devrait voir Radouani dans le couloir droit, Chetti dans le couloir gauche, alors que la charnière centrale sera formée par la paire Alilet – Mondeko. Au milieu du terrain, Boukhanchouche et Likonza vont assurer la récupération et la relance, alors que le Bolivien Adalid Terrazas devrait occuper le poste de meneur de jeu. En attaque, sur le flanc droit Ghacha est bien placé pour assurer ce rôle ; sur le flanc gauche, ça va se jouer entre Wale et Guenaoui, alors qu’en pointe de l’attaque Belkacemi devrait débuter la rencontre. Maaloul peut puiser dans un banc riche lors de cette rencontre continentale.

Kanzari – Maaloul, l’autre bataille

Le derby maghrébin USMA – ST sera également très animé sur le banc de touche entre d’un côté le coach Kanzari du Stade Tunisien et le coach de l’USMA Maaloul. Les deux techniciens tunisiens ont joué ensemble à l’EST et en sélection tunisienne, ce qui devrait donner à la rencontre une autre dimension. Les deux entraîneurs sont ambitieux cette saison. Kanzari veut réussir avec le Stade Tunisien et le porter vers le haut, tout comme Maaloul a choisi l’USMA pour apporter sa touche et lui permettre de remporter la coupe de la CAF. En tout cas, on s'attend à une grande bataille tactique entre les deux entraîneurs samedi à Radès.

Les supporters de l’USMA en force

Les supporters de l’USMA seront présents en force samedi à Radès pour soutenir leur équipe contre le Stade Tunisien. Plus de 3000 fans sont attendus dans la capitale tunisienne pour encourager leur équipe. Plusieurs agences ont été sollicitées pour organiser le voyage des fans alors que d’autres ont choisi de partir avec leurs propres moyens.

Alilet : «Tout pour ne pas encaisser à l’aller»

Le défenseur Adem Alilet fait partie des cadres de l’USMA malgré son jeune âge. Le joueur devrait former la paire centrale avec son coéquipier congolais Mondeko contre le Stade Tunisien samedi. Alilet qui affiche une belle forme se dit prêt pour la bataille de Radès : «On s’est bien préparé pour ce premier RDV de la saison qui s’annonce difficile contre un adversaire qu’on respecte. On va faire le maximum pour réussir un bon résultat», a indiqué le joueur, avant d'enchaîner : «Avec les joueurs qui sont venus renforcer l’effectif, je pense que nous avons les atouts pour bien négocier cette première manche à Tunis. Dans ce genre de derby, le plus important est de ne pas encaisser. On va faire de notre mieux pour revenir avec un bon résultat.»

Les arbitres attendus aujourd’hui à Tunis

Le arbitres congolais désignés par la CAF pour diriger le match Stade Tunisien – USM Alger, prévu samedi à 19h au stade de Radès, sont attendus aujourd’hui à Tunis. La réunion technique est programmée vendredi dans un hôtel de la capitale tunisienne.

K. H. A.