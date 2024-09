JSS

Benchelouche et Ghorab ferment le mercato

Le directoire de la Saoura a réussi à recruter, dans les dernières heures du mercato, deux joueurs qui sont venus renforcer les rangs de l'actuel effectif sous la conduite de Cherif El-Ouezzani.

En effet, les dirigeants ont recruté l'attaquant Massinissa Benchelouche, formé à la JSK, et qui avait évolué chez les espoirs du MCA, et Abdelkader Ghorab, un pur produit de l'académie du Paradou qui défendait les couleurs du club libyen El Anwar.

Ce sont deux recrutements de qualité qui offrent plus d'opportunités au staff technique qui avait déploré le manque de qualité dans son effectif. Cherif El-Ouezzani qui a programmé un match amical avant le déplacement à Oran a augmenté la charge de travail en programmant le biquotidien jusqu'à vendredi prochain. Après une journée de repos, l'équipe devra reprendre les entraînements et disputer un match amical contre probablement la formation de Guir Abadla qui évolue en Ligue 2. Selon certaines sources proches du directoire, l'équipe pourrait se rendre dès vendredi à Oran pour poursuivre la préparation et y observer la traditionnelle mise au vert avant son premier match de la saison face au MCO, au stade Miloud-Hadefi.

K. B. A.