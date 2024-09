JSK

Boudebouz s'engage pour deux saisons

Les dirigeants kabyles ont réussi un grand coup en engageant dans la soirée d'avant-hier le milieu offensif Ryad Boudebouz. Il a signé un contrat de deux saisons avec option d'une saison supplémentaire, à deux heures de la clôture du marché des transferts. Les négociations avec lui ont été serrées, mais les deux parties ont réussi à trouver un accord avec lui.

Les dirigeants canaris ont commencé à négocier avec Ryad Boudebouz depuis jeudi dernier, mais comme ce dernier avait exigé un salaire faramineux pour signer, les dirigeants ont attendu jusqu'à tard dans la soirée de mardi pour satisfaire ses conditions. Ils ont fait le nécessaire pour parvenir à un accord avec lui. Bien qu'ils aient affirmé auparavant que le recrutement d'un meneur de jeu n'était pas leur priorité en cette intersaison, ils ont mis le paquet pour engager Boudebouz. Pour rappel, celui-ci touchait un salaire mensuel de plus de 50.000 euros lorsqu'il jouait dans le championnat saoudien.

Rappelons que l'entraîneur Benchikha avait affirmé à la fin du stage effectué en Turquie qu'il n'y a pas de meneur de jeu classique à la Zidane et à la Belloumi, mais il a donné son feu vert pour la venue de Boudebouz. Il a essayé Chekkal et Redjem dans l'animation du jeu, mais le rendement de ces deux éléments n'était pas à la hauteur. C'est pour cela que les dirigeants ont fait le maximum pour convaincre Boudebouz de porter le maillot des Canaris. Sa venue a fait énormément plaisir aux supporters qui pensent qu'avec lui la JSK aura son mot à dire en championnat. Pour éviter la pression des supporters qui n'ont pas cessé de réclamer des noms connus, les dirigeants ont frappé un grand coup en s'offrant Boudebouz qui, malgré son âge (34 ans), peut rendre encore beaucoup de services à l'équipe s'il retrouve son meilleur niveau. Benchikha l'a déjà entraîné en équipe nationale et il va sûrement miser sur lui. Boudebouz devra entamer les entraînements avec l'équipe dans les tout prochains jours. Il accuse un retard sur le plan physique, mais comme c'est un joueur très technique, le coach pourra compter sur lui dès les premières journées du championnat. Les supporters veulent le voir le plus tôt possible sur les terrains et il fera tout pour être à la hauteur des attentes placées en lui. De toute manière, Boudebouz est attendu dans les prochains jours à Tizi Ouzou.

Zetchi bloque Boulbina

En plus du milieu offensif Ryad Boudebouz, les dirigeants ont tout fait pour trouver un accord avec le président du PAC, Hassan Zetchi, dans la soirée de mardi dernier concernant Boulbina, mais il s'est opposé catégoriquement au départ de son ailier gauche. Les dirigeants de la JSK étaient même prêts à le recruter à titre de prêt, toutefois le président du PAC leur a répondu par la négative, étant donné que le PAC a besoin de ce joueur. Ayant constaté qu'il y a des manques dans leur équipe notamment après le nul concédé devant la JS El-Biar, les dirigeants ont essayé en plus de Boudebouz de recruter Boulbina avant la clôture du marché des transferts.

JSK- RCK aujourd'hui à 16h

Une occasion pour se rassurer

Tenus en échec lors du dernier match amical joué face à la modeste équipe d'El-Biar, les Canaris ne devront pas rater l'occasion de recevoir le RCK, cet après-midi à partir de 16h sur le terrain annexe du stade Hocine-Aït Ahmed, pour rassurer leurs fans, à quelques jours de la reprise du championnat. Le nul (1-1) concédé devant la JSEB a fait douter les supporters quant aux capacités de leur équipe à jouer les premiers rôles la saison à venir. Toutefois, le recrutement de Boudebouz leur a rendu espoir. L'entraîneur Benchikha, qui a tiré les enseignements du nul concédé face à la JSEB, a exigé de ses joueurs de fournir plus d'efforts pour être à la hauteur des attentes placées en eux. Il fera sûrement tourner son effectif. En l'absence de Kanouté qui n'a toujours pas réintégré le groupe, le staff technique fera certainement jouer Amriche d'entrée. Concernant le nouvel arrière gauche Youssouf Koné, il est soumis à un programme spécifique et il ne sera certainement pas concerné par la joute amicale de cet après-midi. En attendant que Boudebouz entame les entraînements avec le groupe, Benchikha a demandé à ses attaquants de se réveiller, notamment Ouattara et Bwalya qui n'arrivent toujours pas à retrouver leur meilleur niveau. Idem pour les défenseurs qui ont commis quelques erreurs lors du match face à la JSEB. La défense de la JSK a encaissé 5 buts en 5 matches et cela n'a pas été du goût du coach qui veut avoir une défense solide pour pouvoir jouer les premiers rôles. Une victoire face au RCK fera beaucoup de bien aux joueurs à quelques jours de la reprise du championnat. Certains d'entre eux ont été critiqués par les supporters et ils vont sûrement mettre à profit ce match pour démontrer qu'ils ont des qualités, et qu'avec eux la JSK pourra prétendre à jouer le titre.

D. K.