MCO

Le premier match face à la JSS reporté

Prévu initialement le 21 septembre, le match entre le MC Oran et la JS Saoura a été finalement reporté au 1er octobre afin de permettre à l’USM Alger de disputer, le 22 du mois en cours, son match de Coupe de la CAF, sur le terrain principal du complexe Miloud-Hadefi.

C'est ainsi que les camarades de Motrani entameront la compétition officielle le 26 septembre, avec un déplacement qui va les conduire à Mostaganem pour affronter l’ESM. Les gars d’El-Hamri auront l’avantage d'affronter l'équipe locale sur une pelouse en gazon naturel. Le Mouloudia d’Oran jouera par la suite deux matches d’affilée à Miloud-Hadefi, respectivement le 1er octobre face à la JS Saoura et quelques jours plus tard (5 octobre) contre l’ASO Chlef. Ces trois premiers matches face à de vieilles connaissances se présentent comme un sérieux test pour les Hamraoua, appelés à bien entamer la compétition. Mais avant cela, le MCO va entamer aujourd’hui après-midi sa deuxième série de matches amicaux en allant défier le Ghali de Mascara, qui compte dans ses rangs de bons joueurs. Cette rencontre va permettre à Bouzidi de faire tourner son effectif afin de permettre à ses éléments de rester en jambes, en prévision de la reprise du championnat. A noter que l’équipe se trouvait hier au centre de repos et de loisirs d’Hyproc, situé dans la ville de Mostaganem. Une réception a été organisée en l’honneur de l'équipe en présence des hauts responsables de la société des transports des hydrocarbures qui ont exhorté les joueurs à se donner à fond en prévision du coup d’envoi du championnat.

H. H.