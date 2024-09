ASO

Le onze commence à se dessiner

Les Lions du Cheliff ont disputé mardi un match amical contre la formation de la JS Djidjel au stade Boumezrag. Cette rencontre qui s'est terminée sur une victoire des Chélifiens a été l'occasion pour l'entraîneur Samir Zaoui de donner du temps de jeu, notamment aux joueurs qui n'avaient pas pris part, pour une raison ou une autre, aux sorties amicales de l'équipe durant le stage de Aïn Draham.

Elle fut également l'occasion pour le staff technique de tester des variantes d'organisation tactique et de combinaisons de joueurs pour avoir une idée plus précise sur le rendement individuel des joueurs et collectif de l'équipe. Sur ce plan, Zaoui et ses assistants ont notamment apprécié la construction du jeu qui a permis d'alimenter les attaquants en ballons susceptibles d'être transformés en buts. A ce titre, la seconde réalisation des Chélifiens était un modèle de travail collectif, puisque le ballon est parti de la défense pour transiter par la zone du milieu et aboutir chez un attaquant qui a pu trouver le chemin des filets. D'ailleurs, l'entraîneur n'a pas manqué de féliciter ses poulains pour cette belle séquence de jeu et les a appelés à la reproduire en compétition officielle.

Abdelkader G.