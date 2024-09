USMA - Gestion de l’effectif pléthorique

Un vrai défi pour Maâloul

Avec 27 joueurs, l’USMA dispose de beaucoup, voire de trop de cartouches. Au quotidien, le staff doit veiller à ce que tout son monde reste concerné. Mercredi prochain, avant le départ de l’équipe vers Tunis pour jouer son premier match officiel de la saison contre le Stade Tunisien en Coupe de la CAF, on connaîtra les noms des cinq ou six éléments non convoqués par le staff.

Ayant sous le coude 27 joueurs, dont trois portiers, Nabil Maâloul et l’encadrement technique de l’USMA n’ont pas d’autre solution que d’en laisser quelques-uns à la maison, puisqu’ils ne peuvent cocher que 20 noms sur la feuille de match pour la Coupe de la CAF et 18 joueurs pour la LDC. Et comme l’infirmerie est presque vide, à l’exception de Lamara indisponible, ça se bouscule au portillon. Néanmoins, ce sont souvent les mêmes qui se retrouvent sur le carreau, pour des questions de concurrence, de performance lorsqu’ils ont eu leur chance, mais aussi de profil. Jour après jour, le travail des préparateurs, des adjoints de l’entraîneur est donc de s’assurer que ces sportifs conservent l’exigence nécessaire, même si sans les apparitions le week-end, tout cela est bien plus compliqué. «Il est important qu’ils soient très compétitifs pour avoir un haut niveau d’intensité global à l’entraînement”, a affirmé le coach tunisien des Rouge et Noir. L’USMA version 2024 - 2025 possède l’un des bancs les plus prolifiques du championnat et cela demande plus de travail à tous points de vue pour le staff technique. L'entraîneur doit veiller à la planification des entraînements, car il doit organiser la séance de façon globale et donc prévoir plus d’ateliers. Les adjoints doivent assurer la prise en charge des autres groupes qui travaillent à côté. Le staff médical a un rôle capital à jouer dans l’entretien de la motivation et d’un climat relationnel sain.

Match amical hier contre l’ESMK

L’USMA a disputé hier soir un match amical contre l’ESM Koléa, au stade de Bologhine. Un test qui a servi de préparation pour les Rouge et Noir qui préparent leur rendez-vous continental prévu le 14 septembre à Radès contre le Stade Tunisien. C’était l’occasion pour l'entraîneur Maâloul d’utiliser pour la première fois le Bolivien Adalid Terrazas qui a rejoint sa nouvelle équipe jeudi passé faisant l’impasse sur le rassemblement de l’EN bolivienne.

Belfodil convoité

Alors que le mercato estival touche à sa fin en Algérie, l’USM Alger pourrait réserver une dernière surprise à ses supporters. Le club algérois serait en contact avec l'ex-international Ishak Belfodil, actuellement sans club après la résiliation de son contrat avec le club azerbaïdjanais Sabah FK. A 32 ans, Belfodil, qui a évolué dans plusieurs grands championnats européens et au Moyen-Orient, pourrait être un atout précieux pour l’USMA, à la recherche d’un renfort offensif de qualité. Le président de l’USMA, Athmane Sehbane, aurait pris l’initiative de contacter l’attaquant, espérant le convaincre de rejoindre le club. Belfodil, qui a connu des passages remarqués en France, en Italie, en Allemagne, mais aussi en Belgique, aux Emirats et au Qatar, possède une expérience internationale solide. Cette polyvalence et cette expertise pourraient apporter une réelle valeur ajoutée à l’effectif de l’USMA, notamment pour concurrencer les attaquants déjà en place, comme Smaïl Belkacemi, Ali Musa ou Sékou Gassama. Les prochaines heures vont nous éclairer un peu plus sur ce dossier.

Bousseliou veut rebondir

Victime d’une méchante blessure qui l’a éloignée des terrains durant toute la 2e phase de la saison écoulée, l’attaquant usmiste, Khaled Bousseliou, s'entraîne avec l’équipe depuis l’entame de la préparation d’intersaison avec la ferme intention de rebondir cette saison. L’ex-joueur du CRB affiche une belle forme à l'entraînement et se dit prêt pour le match du 14 septembre à Tunis contre le Stade Tunisien mais ça ne dépend pas de lui car la concurrence cette saison est féroce en attaque, avec le recrutement effectué par la direction du club. C’est l'entraîneur Maâloul qui tranchera sur le onze qui sera aligné contre le Stade Tunisien pour le match aller du 2e tour de la Coupe de la CAF.

Où se jouera USMA - Stade Tunisien ?

L’USMA qui pensait que son match retour en Coupe de la CAF contre le Stade Tunisien allait se tenir le 21 septembre au stade Miloud-Hadefi à Oran, a reçu une correspondance de l’administration du stade Miloud-Hadefi l’informant de l’impossibilité d’accueillir cette rencontre, en raison de la programmation du match de la première journée du championnat de Ligue 1 entre le MCO et la JSS le 21 septembre. Face à cette situation, l’USMA a saisi le MJS pour lui trouver une solution d’urgence car comme chacun le sait, les stades 5-Juillet et Nelson-Mandela sont fermés pour travaux. Le problème de domiciliation pour l’USMA se pose également pour la compétition nationale, puisque les Rouge et Noir ne savent où domicilier le match de la première journée du championnat face à l’US Biskra.

Benkhelifa sur un siège éjectable

Le DTS des catégories jeunes de l’USMA, Sofiane Benkhelifa, serait sur un siège éjectable. Beaucoup de supporters réclament son limogeage, ils lui reprochent d’être derrière le départ de plusieurs jeunes. Le président du conseil d’administration, Athmane Sehbane, n’a rien décidé pour le moment mais il devrait tenir une réunion cette semaine pour décider du sort du technicien Benkhelifa.

K. H. A.