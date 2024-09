JSK

Un meneur de jeu et un arrière gauche pour clore le recrutement

D'après une source proche de la direction, le directeur général Hakim Meddane et le manager général Karim Doudane sont en négociations avec deux joueurs, à savoir un arrière gauche et un meneur de jeu.

Bien que l'entraîneur Benchikha ait déclaré, il y a quelques jours, qu'il n'attend que le recrutement d'un arrière gauche pour clore le recrutement, les dirigeants tiennent à engager un meneur de jeu avant la clôture du marché des transferts. Ils sont en négociation avancées avec l'arrière gauche mauritanien Khadim Diaw, mais pour éviter toute mauvaise surprise, ils seraient sur la piste d'autres arrières gauches. Diaw leur a donné son accord de principe, mais son destin n'est pas entre ses mains puisqu'il est toujours sous contrat. Les dirigeants ne veulent rien dire sur les joueurs qu'ils ont ciblés, mais ils affirment qu'il pourrait y avoir des arrivées dans les prochaines heures. L'entraîneur Benchikha ne fait pas du recrutement d'un meneur de jeu sa priorité en cette intersaison, mais si les dirigeants parviennent à lui recruter un bon meneur de jeu, cela ne fera que son bonheur. Il a fait jouer Chekkal en meneur lors des matches joués en Turquie, mais son souhait est d'avoir sous la main un joueur d'expérience, surtout que son ambition est de jouer les premiers rôles lors de la saison à venir. Les dirigeants veulent frapper un grand coup lors de ces derniers jours du mercato et ils font tout pour recruter un ou deux joueurs de haut niveau.

En amical

JSK - JSEB, aujourd'hui à 16h

Bien que l'entraîneur Abdelhak Benchikha ait affirmé au retour de l'équipe au pays que son souhait est de disputer 2 ou 3 matches amicaux face à de grosses cylindrées, la direction n'a programmé finalement que deux joutes, l'une aujourd'hui face à l'équipe d'El-Biar et l'autre jeudi face au RCK.

Il avait annoncé qu'il y aura un match face à un grand club, mais rien n'est encore sûr pour le moment. La rencontre de cet après-midi sera une belle occasion pour les attaquants de se ressaisir, notamment Walter Bwalya et Djibril Ouattara. Le premier n'a inscrit qu'un but, de surcroît sur un penalty provoqué par Berkane, alors que l'attaquant burkinabé Ouattara n'a inscrit aucun but pour le moment. Après avoir disputé 4 matches amicaux lors du stage effectué en Turquie, Benchikha voulait affronter des adversaires de haut niveau pour pouvoir se faire une idée sur la forme de chacun de ses joueurs. Mais même le match d'aujourd'hui face à l'équipe d'El-Biar sera un bon test pour ses joueurs qui feront tout pour s'imposer avec l'art et la manière afin de gagner en confiance, à quelques jours de la reprise du championnat. Le coach avait enregistré plusieurs satisfactions, surtout lors du dernier match face à Gaziantep FK, mais il veut parfaire la cohésion du groupe en attendant les matches officiels. Il fera tourner son effectif et il demandera à ses attaquants de marquer le maximum de buts possible. Il avait expliqué à la fin de la rencontre face à Gaziantep FK que malgré sa satisfaction par rapport à la prestation de son équipe, il y a encore des lacunes à combler. Sa défense a encaissé 4 buts en 4 matches, ce qui ne lui a pas plu, surtout qu’hormis Al Muharrag et Gaziantep FK, les deux autres adversaires, n'étaient pas des foudres de guerre. Même si l'adversaire de cet après-midi n'est pas un foudre de guerre, les équipiers de Merbah le prendront très au sérieux et cela pour démontrer qu'ils ont un bon groupe et qu'ils ont les moyens de concurrencer le MCA, le CRB et l'USMA, pour ne citer que ces équipes.

JSK-RCK ce jeudi à 16h

En attendant que la direction trouve un sparring-partner pour programmer un troisième et dernier match amical avant la reprise du championnat, les dirigeants ont annoncé hier après-midi qu'en plus du match d'aujourd'hui face à l'équipe d'El-Biar, les poulains de Benchikha affronteront jeudi le RCK. Pour éviter d'éventuelles blessures à leurs joueurs, ils auraient demandé aux entraîneurs des deux équipes de dire à leurs joueurs de ne pas user de jeu dangereux.

Les deux matches sur le terrain annexe du stade Hocine-Aït Ahmed

Les deux matches amicaux programmés respectivement face à l'équipe d'El-Biar et au RCK ne se joueront pas sur le terrain principal du stade Hocine-Aït Ahmed. Ils se joueront sur le terrain annexe où les Canaris effectuent leurs séances d'entraînement. Le stade Hocine-Aït Ahmed a été inauguré par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, mais les dirigeants ne savent toujours pas si leur équipe sera domiciliée sur ce terrain dès les premiers matches du championnat ou bien si elle attendra encore avant de se produire sur ce terrain. Les dirigeants font tout pour que leur équipe reçoive ses adversaires au stade Hocine-Aït Ahmed.

Youssouf Koné acquis

Selon une source autorisée, l'arrière gauche malien Youssouf Koné est très proche de rejoindre la JSK. Les négociations entre lui et les responsables kabyles sont sur le point d'aboutir, et les deux parties devaient parvenir à un accord dans la soirée d'hier. Plusieurs arrières gauches ont été contactés, mais les dirigeants se sont rabattus sur Koné qui est libre de tout engagement. Il a déjà porté le maillot de l'Olympique de Lyon et il sera d'un bon apport pour l'équipe kabyle.

D. K.