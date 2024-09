MCO

Récupérer les blessés avant la JSS

Après un repos de cinq jours, les Hamraoua ont repris hier le chemin des entraînements au complexe Miloud-Hadefi pour préparer la reprise du championnat, prévue dans deux semaines. Ayant effectué deux stages de préparation, l’un à Tlemcen et l’autre en Turquie, les Oranais vont se contenter de jouer deux matches amicaux à Oran face respectivement au Widad de Mostaganem et l’USM Bel Abbès afin de dégager l’équipe-type qui aura pour mission d'entamer de la meilleure des façons le championnat face à la JS Saoura.

L’entraîneur Bouzidi qui a accordé un repos prolongé à ses joueurs espère voir tout le groupe répondre présent, même les blessés, à savoir Baakoh, Hamache et Boukholda qui doivent être auscultés par le staff médical et avoir son aval pour reprendre les entraînements avec le groupe. Selon nos sources, ces joueurs qui ont bien suivi le protocole de soins préconisé par le médecin du club ont de fortes chances d'être présents dans le prologue du championnat. Par ailleurs, les autres éléments de l’effectif sont censés prouver par vidéo qu'ils ont bien respecté le programme d'entraînement individuel que le staff technique leur avait défini pour meubler la longue période de repos. Ceux qui n’ont pas respecté cette consigne risquent d’être exposés à des sanctions aussi bien sportives que financières. Le groupe du Mouloudia d’Oran devrait travailler au rythme d'une séance par jour. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé dans l'entourage du club, le staff technique n'a pas prévu un troisième stage bloqué et l'équipe poursuivra sa préparation au complexe Miloud-Hadefi pour préparer la reprise du championnat. Toutefois, il est fort possible que Bouzidi programme une ou deux journées de biquotidien avant de baisser le volume de travail pour permettre à ses poulains de retrouver leur fraîcheur physique et être prêts pour le match face à la JSS.

Houari H.