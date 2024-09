JSS - Mendas et Rahmani libérés

Hamek et Bentaleb avec la réserve ?

Le staff technique a accordé trois jours de repos à ses poulains pour leur permettre de se ressourcer auprès de leurs familles. Ce repos vient conclure le stage bloqué effectué à Ben Aknoun et qui a permis à l'équipe de disputer cinq matches amicaux face à des adversaires de différents niveaux.

Durant ce stage, le staff technique qui a accordé du temps de jeu à l'ensemble de ses poulains a demandé à la direction de libérer quatre joueurs et de lui trouver dans les meilleurs délais des renforts de qualité, capables d'apporter un plus à l'équipe. C'est ainsi que la direction a libéré le joueur Mendas, un défenseur venu de la JSK et qui n'a pas convaincu Cherif El Ouezzani. Elle a également libéré Aymene Rahmani après un accord pour une résiliation à l'amiable conclue avec son agent. Reste les cas Hamek et Bentaleb qui pourraient poursuivre l'aventure mais avec l'équipe réserve. Le cas Bentaleb divise la famille bécharie et plusieurs parties estiment que le joueur qui avait évolué la saison passée à Guir Abadla, terminant même la saison meilleur buteur de la Ligue 2 avec 18 réalisations, a besoin de temps d'adaptation pour retrouver tout son punch. Côté nouveaux recrutements, seul l'arrière gauche Belaribi (ex-ASMO) a été recruté en attendant la probable arrivée de deux attaquants et un milieu offensif avant la clôture du mercato estival.

K. B. A.