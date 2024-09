CSC

Madoui se concentre sur le FC Nsoatreman

Le CSC se prépare à affronter le FC Nsoatreman, club ghanéen, pour le compte du match aller du deuxième tour de la Coupe de la CAF. Qualifié pour cette compétition après avoir remporté la Coupe du Ghana, le FC Nsoatreman a également terminé cinquième du championnat.

Fondé en 2019, ce jeune club s’est rapidement imposé et pourrait bien devenir l'une des grandes équipes du continent s'il continue sur cette lancée. Toutefois, en raison de la petite capacité de son stade Nana-Kuna-Mansah, qui ne peut accueillir que deux mille spectateurs, Nsoatreman sera contraint d'accueillir le CSC au stade Babayara de Kumasi. Cet atout potentiel pourrait jouer en faveur des Constantinois qui espèrent se qualifier pour la phase de groupes de la compétition africaine. Le FC Nsoatreman a déjà accompli des exploits notables en seulement cinq ans d’existence. Champion de la troisième division ghanéenne lors de la saison 2020-2021, il a ensuite remporté la Ligue de deuxième division en 2021/22, avant de s’imposer en Coupe du Ghana en 2023-2024. Cette ascension rapide démontre le potentiel de l'équipe, qui a également brillamment passé le premier tour de la Coupe de la CAF, en étrillant le club Electrique tchadien sur le score cumulé de 5 à 0. Face à un adversaire aussi redoutable, le CSC devra aborder cette confrontation avec la plus grande détermination pour espérer se qualifier pour la phase de groupes, un exploit qui sera inédit dans l’histoire du club en Coupe de la CAF. Conscient de l’enjeu, l’entraîneur Kheireddine Madoui, fort de son expérience, est déterminé à mener son équipe en phase de groupes. Les joueurs constantinois, animés par la motivation et l’importance de la rencontre, devront faire preuve de rigueur pour déjouer les plans de cette redoutable formation ghanéenne. Le match retour au stade Hamlaoui pourrait être décisif, notamment pour aller au-delà des performances passées du club en 2014 et 2016, où il avait été éliminé au deuxième tour.

Bouguerra entame les entraînements

Officiellement qualifié avec le CSC après avoir signé jeudi dernier un nouveau bail d’une année, le défenseur latéral Aymen Bouguerra a pris part, samedi soir, à sa première séance d’entraînement avec l’équipe, signant ainsi son retour après près de trois mois d’absence. Bouguerra sera ainsi soumis à un travail spécifique et accéléré sous la conduite du préparateur physique Khaled Guerioune, d’autant plus qu’il accuse un retard considérable dans la préparation, après avoir refusé de reprendre avec le CSC, en raison d’un différend avec la direction du club.

R. B.