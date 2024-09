USMA

Terrazas séduit, Chetti retrouve le groupe

A moins d’une semaine de son RDV continental contre le Stade Tunisien, l’USMA poursuit sa préparation avec le plus grand sérieux et dans une bonne ambiance.

L’arrivée du Bolivien Adalid Terrazas a été bien accueillie par tout le monde. Le joueur n’a pas trouvé de difficultés pour intégrer le groupe et découvrir ses nouveaux coéquipiers. Même s’il ne parle que l’espagnol, l’international bolivien a vite trouvé ses repères affichant une belle forme. Le joueur qui possède un gros potentiel technique semble déjà bien physiquement. Possédant une bonne conduite de balle et assurant de belles frappes à l'entraînement, le nouveau joueur de l’USMA sera certainement prêt pour la première rencontre officielle de l’USMA cette saison. C’est un joueur pétri de qualités qui a seulement besoin de temps pour montrer ce dont il est capable. Tout le monde est curieux de le voir jouer pour découvrir ses qualités. Les Rouge et Noir devront jouer un match amical aujourd’hui ou demain avant de rejoindre Tunis mercredi à bord d’un vol spécial. Par ailleurs, le défenseur gauche Lyès Chetti, blessé à l’adducteur lors du stage de Tabarka, a été autorisé par le staff médical à reprendre l’entraînement avec le groupe jeudi passé. L’ex-joueur du WAC est en train de revenir progressivement sans trop forcer. Le retour de Chetti a rassuré l'entraîneur Maaloul qui était un peu inquiet du fait de l'absence de Nabil Lamara, indisponible. Certes, le jeune Mahrouz s’est dit prêt pour jouer sur le flanc gauche de la défense, mais il n’a pas d’expérience par rapport à Chetti. Ce dernier a encore une semaine devant lui pour convaincre Maaloul qu’il peut miser sur lui contre le Stade Tunisien samedi prochain au stade de Radès. Le coach va essayer cette semaine d’améliorer le collectif et de dégager son onze.

Belhadj Kacem s’engage avec le CSKA Sofia

Le jeune attaquant de la réserve de l’USMA, Mohamed Belhadj Kacem, s’est engagé vendredi avec le CSKA Sofia de Bulgarie. Le joueur a été présenté par sa nouvelle équipe qui est considérée comme l’une des meilleures équipes en Bulgarie par rapport à son histoire et à son palmarès.

Le Stade Tunisien affronte aujourd’hui le Ahly de Libye

L’adversaire de l’USMA en coupe de la CAF, le Stade Tunisien, accorde beaucoup d’importance au derby maghrébin. La preuve, l’équipe dirigée par Kanzari affronte cet après-midi à Tripoli le Ahly local dans une rencontre amicale de préparation. Pour rappel, le Stade Tunisien s’est imposé jeudi en amical contre la sélection tunisienne U20 1-0. Le but a été inscrit par Saabi.

Embarek pourrait être repêché

Refusant de résilier son contrat et n’ayant pas réussi à trouver un point de chute, le milieu de terrain Omar Embarek pourrait être repêché. Si la direction usmiste n’arrive pas à le placer dans un club avant le 10 septembre, date limite fixée par la FAF pour la fermeture du mercato en Algérie, le joueur sera maintenu dans l’effectif de l’USMA.

Gassama – Belkacemi Pour une place en pointe

C’est clair que l’USMA possède cette saison un effectif très riche qui devrait permettre aux Usmistes de jouer sur trois fronts. Dans le secteur offensif, l'équipe a de bons attaquants cette saison. Pour le poste d’avant-centre, on retrouve pour le moment l’Hispano-Sénégalais Sekou Gassama et le buteur de la saison écoulée Ismail Belkacemi. La lutte est rude entre les deux joueurs pour une place de titulaire. Belkacemi a une avance sur son coéquipier et ce par rapport à son expérience africaine et à son ancienneté avec le club. L'entraîneur Nabil Maaloul n’a pas encore tranché sur l'avant-centre qui devrait débuter le match du 14 septembre contre le Stade Tunisien. Il lui reste encore quelques jours avant de décider.

Les Rouge et Noir cherchent un sparring-partner

Pour le moment, la direction de l’USMA est en train de chercher un sparring-partner pour programmer un match amical lundi ou mardi avant le RDV continental contre le Stade Tunisien prévu le 14 de ce mois à Tunis.

Départ mercredi à Tunis

L’USMA se déplacera à bord d’un vol spécial vers Tunis mercredi à 18h. Les Rouge et Noir vont s’entraîneur deux fois à Tunis avant d’affronter samedi 14 septembre à 19h le Stade Tunisien pour le compte du match aller du 2e tour de la coupe de la CAF.

Wale Ali et Guennaoui, une bonne connexion

Tout le monde a remarqué sur les vidéos publiées par la page officielle du club la bonne entente entre le Nigérian Wale Ali et Ghilès Guennaoui. Les deux joueurs s’entendent bien et mettent de l’ambiance à l'entraînement. Wale est un vrai boute-en-train, apprécié par le groupe de par ses gestes et ses grimaces. Les fans de l’USMA à travers leurs commentaires sont heureux d’avoir ces deux joueurs dans leur équipe cette saison. Sur le terrain, ils font des choses extraordinaires de par leurs grandes qualités techniques.

Hier repos

En raison de l’élection présidentielle et la fermeture des stades à cause de cet événement national hier, c’était une journée de repos pour les camarades de Radouani après un entraînement dur vendredi à l’annexe du stade Nelson-Mandela. Pour la journée d’aujourd’hui, c’est la reprise de l'entraînement avec une séance au programme dans la même annexe. La séance sera réservée au volet technico-tactique avec des exercices avec ballon. En principe, le groupe sera au complet, sauf Lamara, toujours indisponible.

K. H. A.