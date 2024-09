JSK

Medane veut Khadim Diaw

Le directeur général Hakim Medane fait le forcing pour racheter le contrat de l'arrière gauche international mauritanien Khadim Diaw.

Après avoir pris attache avec Khadim Diaw pour voir s'il est intéressé à l'idée de porter le maillot de la JSK, Medane a commencé à négocier avec les dirigeants d'Al Hilal pour racheter son contrat. Les responsables soudanais, malgré la situation dans laquelle se trouve leur club, ne sont pas très chauds pour transférer leur arrière gauche. Ils auraient exigé une somme astronomique contre sa lettre de libération. Le défenseur international mauritanien fait le forcing sur ses dirigeants pour le laisser partir, et c'est ce qui encourage le directeur général de la JSK à faire le maximum pour parvenir à un accord avec les dirigeants d'Al Hilal. Et comme les négociations tardent à aboutir, il semble que d'autres managers auraient proposé d'autres arrières gauches aux responsables de la JSK, mais Medane insiste sur Khadim Diaw qui répond au profil qu'il recherche. Même le coach Abdelhak Benchikha est intéressé par les services de ce joueur qui est sur une courbe ascendante ces dernières saisons. La piste africaine n'était pas une priorité au départ pour les dirigeants kabyles, mais comme ils n'ont pas trouvé le profil qu'ils cherchent sur le marché local, ils tentent de finaliser avec Diaw qui souhaite quitter le club soudanais en cette intersaison. Les dirigeants canaris ne veulent pas se retrouver avec Mammeri seul au poste d'arrière gauche, c'est la raison pour laquelle ils font tout pour renforcer leur effectif avec un arrière gauche avant la clôture du marché des transferts.

Hamidi entame la course

Bien qu'il ne se soit pas totalement remis de sa blessure, l'arrière droit Réda Hamidi a entamé la course, sous l'œil vigilant du staff médical. Ce dernier lui a recommandé de ne pas griller les étapes et d'effectuer une autre échographie avant de décider s'il est apte ou pas pour le service. Une source proche du staff technique nous a assuré que la blessure de Hamidi n'est pas grave et qu'il devra réintégrer le groupe cette semaine. Le report du premier match du championnat face au MCA arrange les affaires de Hamidi qui aura tout le temps nécessaire pour retrouver ses sensations. Il a fourni de belles prestations lors des deux premiers matches amicaux joués en Turquie et il a de fortes chances d'être un titulaire sur l'échiquier de Benchikha à condition qu'il confirme en championnat ce qu'il a montré lors des matches de préparation.

Reprise aujourd'hui

Ayant bénéficié d'une journée de repos à la fin de la séance de vendredi dernier, les équipiers de Merbah reprendront aujourd'hui le chemin des entraînements. Ils devront disputer au moins un match amical cette semaine. Ils étaient soumis au biquotidien depuis leur retour de Turquie où ils avaient effectué leur troisième stage de préparation. Le coach Benchikha devra commencer à baisser la charge de travail pour éviter à ses joueurs les blessures à quelques jours de la reprise du championnat.

Benzaïd jouera dans l'axe

Selon une source proche de la direction, le coach Abdelhak Benchikha a pris la décision de ne pas faire jouer Benzaïd au poste d'arrière gauche. C'est pour cela qu'il avait insisté, au cours de la réunion qu'il a eue avec le directeur général Hakim Medane et le manager général Karim Doudane, sur la nécessité de recruter une doublure pour Mammeri. Non seulement Benzaïd n'a pas donné satisfaction à ce poste lors des matches joués en Turquie, mais celui-ci lui aurait clairement dit au coach qu'il se sent beaucoup plus à l'aise dans l'axe. Bien que Benchikha ait déjà pris la décision de compter sur le duo Madani-Mokedem dans l'axe, Benzaïd préfère faire face à cette rude concurrence que de tenter de concurrencer Mammeri au poste d'arrière gauche. Il a expliqué à son entraîneur que son poste de prédilection est dans l'axe et qu'il n'avait pas l'habitude de jouer à gauche avant sa venue à la JSK. Si les responsables kabyles parviennent à engager un arrière gauche avant la clôture du marché des transferts, Benzaïd devra attendre que Madani ou Mokedem soit indisponible pour avoir sa chance, sinon il pourrait dépanner à gauche, et cela jusqu'au prochain mercato hivernal.

D. K.