MCO

Bouzidi : «J’ai une idée sur le onze qui débutera la saison»

Deux matches amicaux seront au programme des Hamraoua avant leur entrée en lice en championnat face à la JSS, le 21 septembre. Ayant déjà cinq matches amicaux dans les jambes, joués durant le stage en Turquie, les Rouge et Blanc ont programmé deux autres sorties de préparation face respectivement au Widad de Mostaganem et l’USM Bel Abbès.

Ces deux rencontres permettront au staff technique de s’occuper des derniers détails de son équipe avant d’entamer le championnat. Les Oranais joueront au milieu de cette semaine contre le Widad de Mostaganem avant d’affronter, le 14 septembre, l’USM Bel Abbès, entraînée cette saison par Omar Belatoui. Ces deux matches vont permettre au coach de dégager son équipe-type en donnant aux éléments censés la former un temps de jeu nécessaire. Si Bouzidi donne l’impression d’avoir sa propre idée sur celui qui gardera les bois ainsi que les joueurs qui forment la défense et le milieu de terrain, il attendra le dernier match pour être fixé sur la composante du secteur offensif où la présence de beaucoup d’éléments lui offrira plusieurs possibilités de choix. Si en pointe de l’attaque, il sera appelé à faire un choix entre Sylla et Aribi, sur les côtés, Bouzidi devra choisir deux éléments parmi sept joueurs que sont Baakoh, Ardji, Motrani, Boussalem, Aliane, Aguieb à qui il faudra ajouter le jeune Mahaden. «Je possède une idée très juste sur l’équipe qui va commencer le championnat le 21 septembre. Mais, il reste encore quelques réglages à faire, notamment en attaque», affirme le coach du Mouloudia avant d’ajouter : «Les prochains matches amicaux qu’on va jouer à Oran dans les prochains jours vont me permettre de dégager définitivement l’équipe qui entamera la compétition face à la Saoura», a-t-il précisé.

Houari H.