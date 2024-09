JSS

Cherif El Ouezzani peine à dégager l'équipe-type

Pour les supporters de la Saoura, la défaite en match amical face à Ben Aknoun est l'échec de trop. En effet, avant la clôture du stage qui s'est déroulé dans la capitale, les protégés de Cherif El Ouezzani ont livré leur dernier match amical face à l'ESBA qui vient de rétrograder en Ligue 2.

Ce n'est pas la défaite en elle-même qui a suscité l'inquiétude des fans mais la prestation de l'équipe qui, pour eux, n'augure rien de bon. Ces derniers ont emboîté le pas au membre du directoire, Djebbari, pour affirmer que l'entraîneur n'a pas encore réussi à trouver ce qui pourrait être l'équipe-type pour démarrer la saison face au MCO. "Même face à Ben Aknoun, il a procédé à de nombreux changements. Ce n'est pas de cette façon que son groupe va acquérir de la cohésion et les automatismes dans le jeu. L'équipe n'a rien montré de bon. Pire encore, la défense a commis beaucoup d'erreurs et le score aurait pu être plus lourd si les attaquants adverses s'étaient montrés plus adroits", ont indiqué des fans.

L'équipe est rentrée à Béchar et elle doit reprendre mardi les entraînements pour entamer la préparation du premier match de la saison qu'elle va jouer en déplacement à Oran. Cherif El Ouezzani est appelé à trouver vite les solutions pour donner une assise de jeu à son équipe car au train où vont les choses, les supporters commencent déjà à bouillonner.

Kader B. A.