MCEB

Mbarek s'éloigne

Le Mouloudia d'El Bayadh qui a remporté son dernier match amical contre le MB Rouissat (2-1), poursuit son stage bloqué à l'hôtel «Ferdi Lilly» de Ben Aknoun. Dans une déclaration au site officiel du club, l'entraîneur Fouad Bouali a estimé que son équipe est lésée dans la mesure où elle manque de moyens.

"Ce n'est pas juste. Au moment où certains clubs sont sous la coupe d'entreprises publiques et ne manquent de rien, El Bayadh peine et n'est même pas arrivée à s'offrir un stage bloqué à l'étranger comme les autres formations de l'élite. On n'a pas les moyens mais on va tout faire pour assurer dignement notre maintien. On va poursuivre le travail et espérer que les choses vont s'améliorer à l'avenir", a-t-il indiqué.

La direction du club poursuit ses efforts pour tenter de trouver les renforts demandés par le staff technique. Dans ce cadre, nous avons appris que le prêt du joueur Mbarek qui faisait l'objet de négociations avec les dirigeants de l'USMA semble être tombé à l'eau. Le staff technique des Rouge et Noir qui avait demandé, dans un premier temps, la libération ou le prêt du joueur, a changé d'avis en décidant son maintien dans l'effectif. Cette situation a mis dans l'embarras la direction du Mouloudia qui avait fait des efforts pour s'offrir les services du joueur. Aujourd'hui, elle doit explorer d'autres pistes et avec l'approche de la date limite du mercato estival, satisfaire l'attente de Bouali et lui trouver des éléments de valeur semble devenir difficile.

Walid K.